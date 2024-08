Deel dit: Share App Mail Tweet

Internet wordt gek om nieuwe Rimac: ‘Hoor ik een brandstofmotor?’

Op zeer korte termijn zal EV-merk Rimac het doek trekken van een gloednieuw model. We zeggen EV-merk, maar velen op het internet beginnen daaraan te twijfelen door de teasers van de hypercarfabrikant.

Op de Instagram-pagina van Rimac is geen foto meer te vinden van de allesvernietigende Nevera, de eerste productieauto van het merk. Alle ruim 450.000 volgers zien enkel nog teasers van het aankomende model.

Nieuwe Rimac-hypercar wordt radicaal anders

In de socialmediaberichten spreekt het merk over ‘the next big thing’ en een ‘radicale verandering’ die eraan zit te komen. De boodschap komt over, want velen op het internet fantaseren openlijk over wat dit nieuwe model zal brengen.



Je zou verwachten dat een nieuw model van een kleinschalige autobouwer dat het een evolutie is van het bestaande. Maar ja, tegelijkertijd stelt Rimac in zijn teasers het volgende: “Voorspelbaar? Wij niet. Wij houden ervan het hele landschap te veranderen.” Tja, zo zet het marketingteam van Rimac je toch aan het denken.

Rimac met brandstofmotor?

Rimac richt zich al vanaf het begin op volledig in op EV-performance. Het ligt dan ook voor de hand dat een nieuwe hypercar wederom een elektrische aandrijflijn krijgt. Maar niet alle Instagram-volgers van Rimac zijn daar zo zeker van. De geruchtenmolen draait op volle toeren en in de reacties onder alle teasers lees je dan ook over een mogelijke hybride-V12 of zelfs V16, zoals we die ook in de nieuwe Bugatti Tourbillon vinden.

Deze ideeën worden niet alleen gevoed door het feit dat Rimac enkele jaren geleden Bugatti heeft ingelijfd, maar ook door de hints bij de berichten. Onder een bepaalde post schrijft iemand: “Hoor ik nou een motorgeluid of ben ik aan het hallucineren?” Een ander zegt: “Laat het alsjeblieft een hybride zijn met de Bugatti V16 en elektrische componenten van de Nevera.”

EV-hypercar verkoopt slecht

Er is nog een reden te verzinnen voor Rimac om een verbrandingsmotor in zijn nieuwe hypercar te lepelen. De verkoop van de volledig elektrische valt immers flink tegen, zo gaf CEO Mate Rimac eerder al toe. Toen de Nevera werd onthuld waren EV’s nog cool, maar door de elektrificatiedrang van overheden is het imago van elektrische auto’s veranderd. Klanten in dit segment willen nu simpelweg een verbrandingsmotor. Dat is ook de reden dat de Tourbillon voorzien is van een krankzinnige V16.

Tegelijkertijd zijn er ook mensen die niet meegaan met deze geruchten. Zo zijn er Instagram-gebruikers die zeggen dat het een agressiever getekende, track-only Nevera-uitvoering zal worden. Een veel gelikete reactie is: "Het wordt een Nevera met een bodykit en iets meer vermogen. Let op mijn woorden."