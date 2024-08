Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault pest Tesla-rijders met nieuwe reclame

Tesla blijft de benchmark waar andere EV-merken zich graag aan meten. Met de nieuwe Renault Scenic denken de Fransozen het automerk van Elon Musk inmiddels gepasseerd te zijn en dus deelt Renault een gedurfde sneer uit aan Tesla.

Dat doet het Franse automerk in het Verenigd Koninkrijk met een vernuftig, interactief reclamebord bij een groot laadstation. Rijdt er een Tesla voorbij, dan verandert de advertentietekst.

Renault Scenic als Auto van het Jaar 2024

Renault is ontzettend trots dat de Scenic er enkele maanden geleden vandoor ging met de titel Auto van het Jaar 2024. Tijdens de verkiezing wordt gestemd door 59 vakjournalisten uit 22 landen. Autovisie, dat de internationale verkiezing in 1963 bedacht, maakt deel uit van het organisatiecomité en de jury in de persoon van hoofdredacteur Jaco Bijlsma en testredacteur Peter Hilhorst die ook De Telegraaf vertegenwoordigd.

Renault pronkt maar wat graag met de titel. Zo schittert de Renault Scenic met het Car of the Year-logo op een reclamezuil in de buurt van London. Daar staat ook een quote bij van het Britse autoplatform Auto Express: “De nieuwe Renault Scenic E-Tech zet Tesla Model Y voor schut wat betreft prijs en actieradius.”

De nieuwe Renault Scenic met 87 kWh-accupakket komt op papier 625 kilometer ver. In de praktijk haalt de EV dat echter bij lange na niet, zo blijkt uit deze Autovisie-test. Gelukkig blinkt de Fransoos wel op veel andere vlakken uit. Dat ondervonden wij tijdens de uitvoerige dubbeltest.

Renault Scenic versus Tesla Model Y

Hoe zit het qua prijs? Je koopt de Renault Scenic vanaf 36.570 euro. Daar zit de ‘dubbele subsidie’ bij inbegrepen. Je kunt dit jaar namelijk nog 2.950 euro subsidie krijgen van het SEPP-budget en Renault zelf geeft datzelfde bedrag als extra korting (zonder subsidie en korting dus 42.470 euro). Daarvoor krijg je echter niet de geclaimde 625 kilometer actieradius en 220 pk (minimaal 47.970 euro), maar 430 kilometer range en 170 pk.

Een instap-Tesla Model Y heeft een WLTP-range van 455 kilometer en komt ook in aanmerking voor de subsidie én kent een ‘Tesla-bonus’ die net als bij Renault ook 2.950 euro bedraagt. Daarmee rijd je een nieuwe Model Y vanaf 40.090 euro. De Long Range RWD heeft een WLTP-actieradius van 600 kilometer en kost minimaal 49.990 euro. Op papier heeft Renault dus gelijk als je de versies met grote batterij vergelijkt.

Renault plaagt Tesla-rijders

De advertentietekst is een sneer naar de concurrentie en daarmee een gewaagde quote om op een reclamebord te plaatsen. Maar daar blijft het niet bij. Dit is namelijk een interactief reclamebord die schijnbaar naderende Tesla’s kan herkennen. In die gevallen verandert de tekst op het digitale bord plots. Zo zou er ‘dit is ongemakkelijk’ en ‘jij bent waarschijnlijk goed in andere dingen’ te lezen zijn als je in een Tesla voorbij rijdt.