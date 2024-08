Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat vind je van deze door Novitec gepimpte Rolls-Royce Spectre?

Rolls-Royce streeft naar perfectie. Toch meende Novitec-submerk Spofec dat er nog het een en ander ontbrak aan de elektrische Rolls-Royce Spectre. Maakt dit hem tot de ideale voetballers-EV?

Spofec is een acroniem voor Spirit of Ecstasy, zoals het beroemde (en zeer prijzige) ornament op de neus van een Rolls-Royce heet. Dit dochterbedrijf van de Duitse tuner Novitec focust zich dan ook specifiek op het Britse luxemerk.

Rolls-Royce Spectre gepimpt door Novitec-merk Spofec

Anders dan bij tuners zoals Mansory, zijn de wijzigingen die Spofec op de Rolls-Royce aanbrengt tamelijk subtiel. Stalgenoten van de Spectre pakt Novitec ook motorisch aan om zo een vermogenswinst te halen, maar bij de EV blijft het voorlopig bij uiterlijke upgrades.

Waar hebben we het dan over? Nou, denk aan een bumperlip, side skirts, een subtiele diffuser en een achtervleugel. Alles uiteraard gemaakt van koolstofvezel. Daarnaast biedt het Novitec-submerk een verlagingskit waarmee je de Rolls-Royce Spectre 35 millimeter kunt laten zakken.

24-inch wielen

Ook kun je kiezen uit twee sets 24-inch wielen, een maatje groter dan de 23-inch units waarop de Rolls-Royce Spectre standaard geleverd wordt. Op de afbeeldingen zie je overigens het SP3-wiel, dat in deze donkere tint een beetje lijkt op een veredelde staalvelg.

Er zijn overigens ook nog andere wielkleuren mogelijk, maar met namen zoals ‘Flamingo Pink’ en ‘Limelight’ is het de vraag of je wielen in die lakkleur wel onder een Rolls-Royce moet willen schroeven.

Meest luxueuze EV

De Rolls-Royce Spectre verscheen vorig jaar als eerste EV van het Britse luxemerk. In de bijna 5,5 meter lange coupé ligt een 102 kWh-accupakket die een WLTP-bereik van 540 kilometer mogelijk maakt. De Spectre heeft twee elektromotoren die samen 584 pk en 900 Nm koppel leveren. Daarmee sprint de elektrische luxewagen in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Onze rijtest met de Spectre zie je in onderstaande video.