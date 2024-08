Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de nieuwe BMW M5 Touring

Oeps, de langverwachte BMW M5 Touring is nu al gelekt door het merk zelf. Gelukkig voor BMW zijn het de officiële persfoto’s en niet stiekeme fabrieksplaten. Zo staat de ultieme gezinsauto er in ieder geval goed op.

Bij Autovisie zijn we gek op snelle stations. We waren dan ook meer dan blij toen de Duitsers aankondigden dat van deze generatie M5 (hier zie je de sedan) ook weer een Touring-variant zou komen. Die hebben we sinds de E61 M5 met zijn waanzinnige V10 niet meer gezien. Bij de huidige, inmiddels bekende generatie van zijn kleinere M3-broer bestaat voor het eerst ook een Touring-variant.

Foto’s gelekt van de BMW M5 Touring

Heel veel nieuwswaarde kleeft er overigens niet aan de nieuwe BMW M5 Touring. We wisten immers al hoe de standaar Touring eruit ziet. Sterker nog, we hebben de stationwagenversie van de i5 pas geïntroduceerd als duurtester in de Autovisie Garage.

Het front van de nieuwe BMW M5 Touring is dan ook gelijk aan dat van de sedan. Aan de achterzijde lijkt ook alles onder de achterlichten identiek aan dat van de vierdeurs M5. We zien dezelfde forse diffuser en dezelfde vier uitlaatpijpen. Boven de achterlichten is er behalve het kleine dakspoilertje weinig dat verder ‘M5’ schreeuwt.

Motor in de nieuwe superstation

In deze M5 Touring helaas geen V10 zoals zijn voorganger die nog had, maar een geblazen V8 met elektro-ondersteuning. Het totaalvermogen van de plug-in hybride bedraagt maar liefst 727 pk en 1.000 Nm koppel.

Een enorme hoeveelheid vermogen, maar hij heeft ook een enorme hoeveelheid gewicht om mee te slepen. De sedan weegt immers al bijna 2,5 ton. Evengoed sprint de vierdeurs M5 in slechts 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 305 km/h.

Vaker BMW’s gelekt

Het is niet voor het eerst dat er vroegtijdig beelden lekken bij BMW. Zo weten we nu niet alleen hoe de nieuwe BMW M5 Touring eruit ziet, want eerder lekten al beelden van de nieuwe 2-serie en ook de nieuwe X3 bleef niet tot de onthulling geheim.

Het lijkt bijna alsof BMW het erom doet. Daar is zelfs iets voor te zeggen, want gelekte modellen staan vaak twee keer in de schijnwerpers: als de beelden lekken en als de officiële onthulling is. Zou het marketingteam van BMW zo gewiekst zijn? Later deze week volgt de échte onthulling.