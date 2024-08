Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Audi Q6 e-tron

Het aanbod volledig elektrische Audi modellen is uitgebreid met de Audi Q6 e-tron. Met een uitgebreide duik in de prijslijst maken we nader kennis.

De Audi Q6 e-tron heet vooral zo omdat Audi voortaan alle elektrische modellen even nummers geeft en de modellen met brandstofmotor oneven nummers. Toch is de Q6 e-tron wel wat groter en hoger in de markt gepositioneerd dan de Audi Q5, die voorlopig blijft. Zo vult de Q6 e-tron alsnog wel het gat tussen de Q5 en Q7/Q8 modellen.

Motoren Audi Q6 e-tron

Op moment van introductie zijn er vier aandrijflijnen. Er zijn de instapper met 185 kW (252 pk), de Performance met 225 kW (306 pk), de Quattro met 285 kW (388 pk) en de SQ6 Quattro met 360 kW (490 pk). De instapper heeft een 83 kWh batterij, de rest doet het met 100 kWh. Afhankelijk van de verdere uitvoering komt de instapper tot 530 km ver. Dankzij de grotere batterij schopt de Performance het tot 641 km. Dankzij het iets hogere verbruik halen de Quattro en SQ6 het tot 625 en 598 km.

Uitrustingen Audi Q6 e-tron

De Audi Q6 e-tron biedt keuze uit vier uitrustingsniveaus: Edition, (tijdelijke) Launch Edition, Advanced Edition en S Edition. Standaard zijn onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, full-led-verlichting, stoffen bekleding, stoelverwarming voorin, de Audi Virtual Cockpit Plus, Audi Connect Navigatie & Infotainment en een elektrisch bedienbare achterklep.

Audi Audi Audi Audi

Audi Audi Audi Audi

De Advanced Edition biedt aanvullend 19-inch velgen, extra geavanceerde verlichting, sfeerverlichting, het Comfortpakket, stuurwielverwarming, deels kunst- en echt leren bekleding, stoelverwarming achterin en extra rijassistenten. De S Edition biedt vooral 20-inch lichtmetalen wielen, het S-sportonderstel, een wat sportievere aankleding en extra comfortzaken zoals elektrisch verstelbare voorstoelen en een eigen display voor de voorpassagier.De SQ6 biedt vooral meer sportiviteit, maar ook standaard de meest geavanceerde oled-verlichting. Tot slot heeft tijdelijke Launch Edition het design van een S Edition met de uitrustingen van de Advanced Edition, minus een paar zaken om tot een lagere vanafprijs te komen.

Prijzen Audi Q6 e-tron

De Audi Q6 e-tron is leverbaar vanaf 65.960 euro voor de minst krachtige versie als Edition. Wil je de Peformance, dan zit je op 71.950 euro en voor de Quattro betaal je 77.950 euro, beide ook als Edition. Het duurste model is de SQ6 e-tron, voor 101.400 euro. Welke wordt het dan, met zo veel keuze?

Laten we eerlijk zijn: met de instapper maak je al geen verkeerde keuze. Wel zouden we voor 69.950 euro de Launch Edition nemen, die voor een bescheiden meerprijs een rijkere uitrusting biedt. Maar ja, de Launch Edition is tijdelijk. Kijken we naar de reguliere uitvoeringen, dan willen we toch wel minimaal de Advanced Edition. Dan zit je op 72.950 euro met de standaard aandrijflijn.

Tijdens een rijtest konden we al concluderen dat de Audi Q6 e-tron niet per se dynamischer of sportiever wordt van meer vermogen, dus wat dat betreft is de standaard aandrijflijn ook al prima. Een upgrade naar de Performance met 100 kWh batterij brengt de prijs voor de Advanced Edition meteen op 77.950 euro. Laten we het dan toch maar bij de standaardbatterij houden.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Audi Q6 e-tron is niet-metallic heel donkergrijs. Voor 1.150 euro is er keuze uit de metallickleuren wit, zwart, een andere tint donkergrijs en heel donkerblauw. Ook donkergrijs met pareleffect heeft diezelfde meerprijs. Voor 1.690 euro meerprijs behoren een wat helderder tint donkerblauw en felrood tot de mogelijkheden. Wij gaan voor Ascariblauw, de wat helderder tint. De bumpers worden standaard uitgevoerd in zwart. Voor 425 euro wordt dat carrosseriekleur. In dit geval vinden wij dat mooier.

Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi

Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi

De standaard 19-inch wielen kan je optioneel omwisselen voor 20- of 21-inch exemplaren. Afhankelijk van het gewenste design (zie hieronder) kost dat 665 tot maar liefst 3.310 euro extra. Wij gaan voor 20-inch Audi Sport-wielen à 1.680 euro.

Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi

Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi

Interieuraankleding

Standaard krijg je de Advanced Edition met zwart (kunst)leer. Zonder meerprijs kan je daar heel licht beige van maken, het is bijna wit. Voor 310 euro krijg je geen donkerbruine bekleding. Tja, zwart is erg zwart, maar het lichtbeige is erg besmettelijk. Dan toch maar donkerbruin.

Audi Audi Audi

Audi Audi Audi

Voor 245 euro kan je het standaard ronde stuurwiel vervangen door een identiek exemplaar met afgeplatte boven- en onderzijde. Vinden we in een auto als dit niet veel toevoegen. Ook kan je voor 210 euro decoratielijsten amberboomhout of berkenhout toevoegen, maar die vind je om een of andere reden bij de losse opties.

Pakketten en losse opties

Dan is er zoals gebruikelijk nog een lange optielijst te gaan. Eerst maar de optiepakketten. Het Tech-pakket is voor de gekozen uitvoering standaard geselecteerd, met onder meer het Comfortpakket, geavanceerde led-koplampen, adaptieve cruise control en parkeersensoren. Voor respectievelijk 2895 en 5245 euro zijn er nog Tech Plus en Tech Pro. Dan krijg je onder meer led matrix-koplampen, het beeldscherm voor de voorpassagier, oled-achterlichten en adaptieve luchtvering. Wij laten de pakketten voor wat ze zijn.

Bij de losse opties staan toch ook nog twee pakketten: Comfortpakket Plus en Pro. Het eerste omvat voornamelijk een digitale autosleutel (voor op je smartphone) en geheugenfuncties voor stoel en spiegels. Bij Pro kan je ook op afstand garagedeuren openen. Ook deze pakketten laten wij even zitten.

Verder gaat het wat ver om hier de complete optielijst door te nemen, want die is lang. We noemen alleen de opties die we nog wél aanvinken: opbergpakket, dat ook een frunk met zich meebrengt (595 euro), een glazen panoramadak (1.835 euro), getint warmtewerend glas (535 euro) en geluiddempend glas in de voorportieren (185 euro). Eigenlijk wilden we ook nog het Bang & Olufsen audiosysteem (475 euro) en stoelventilatie voorin (1.090 euro) maar dat kan alleen in combinatie met een aantal andere opties. Dat zou een meerprijs van in totaal 5.105 tot maar liefst 8.575 euro brengen. Dan maar niet.

‘Onze’ Audi Q6 e-tron

De door ons samengestelde Audi Q6 e-tron is alsnog uitgekomen op 80.205 euro. Het cliché dat de prijs met het aanvinken van opties rap oploopt is nog altijd waar. Hoe zou jij de Q6 e-tron samenstellen? Bekijk de vele mogelijkheden op www.audi.nl.

Audi Audi Audi Audi Audi Audi Audi