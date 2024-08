Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche ziet af van terugkeer in Formule 1

Porsche ziet af van een terugkeer in de Formule 1. “Die plannen zijn van tafel. De Formule 1 is een afgesloten hoofdstuk waar we geen energie meer in steken” zegt autosportbaas Thomas Laudenbach van het Duitse sportwagenmerk op motorsport.com.

Porsche was meer dan dertig jaar geleden voor het laatst actief als motorleverancier in de koningsklasse en toonde de afgelopen jaren interesse vanwege de nieuwe motorregelgeving per 2026. Gesprekken om partner te worden met Red Bull, de renstal van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, liepen twee jaar geleden spaak.

Porsche meldde destijds dat de Formule 1 ondanks de breuk met Red Bull aantrekkingskracht behield, maar van concrete plannen werd niets meer vernomen. Inmiddels is duidelijk dat Porsche geen belangstelling meer heeft en zich richt op de autosportklassen waarin het nu al actief is, zoals de Formule E (elektrische raceauto’s) het WK endurance (langeafstandsracen). “We zijn alleen gefocust op wat we nu doen, en als je ernaar kijkt, hebben we veel verschillende activiteiten: we hebben het druk en zijn ontzettend blij met wat we doen” aldus Laudenbach.

De Duitse autofabrikant Audi doet in 2026 wel zijn intrede in de Formule 1. Het neemt de Zwitserse renstal Sauber volledig over.

ANP