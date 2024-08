Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé

BMW geeft de 2-serie Gran Coupé een grondige facelift. Voordat het merk daarmee naar buiten treedt, verschijnen de beelden al bij het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Ook is er al wat informatie bekend.

Het is niet de eerste keer dat een auto via het Chinese ministerie uitlekt. Zo konden we in maart je al de nieuwe Mini Aceman laten zien. In dit geval zijn de foto’s echter niet helemaal gelijk aan het Europese model.

De nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé

Op de foto’s is te zien dat er een ‘L’ achter de typeaanduiding is geplaatst. Dit staat naar verluidt voor een verlengde versie van de BMW 2-serie Gran Coupé. Het model heeft dan ook een wielbasis van 2,78 meter.

Omdat verlengde auto’s met name in China populair zijn (kijk maar naar de nieuwe X3 L), verwachten we niet dat dit model naar Nederland komt. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we gewoon een versie met een wielbasis van 2,67 meter, net als de pre-facelift.

Facelift of nieuw model Of BMW de nieuwe 2-serie Gran Coupé ook echt een facelift gaat noemen, is nog maar de vraag. De nieuwe 1-serie wordt immers in de markt gezet als volledig nieuw model.

Hoewel het dus om een Chinese uitvoering gaat, geven de foto’s al wel een goed beeld van wat we kunnen verwachten. De neus is duidelijk meer in lijn met de nieuwe 1-Serie en ook de achterkant is grondig aangepakt. Overigens lijkt de nieuwe grille, die we kennen van de X3, leverbaar te zijn op de nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé.

(Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie)

In China zijn andere aandrijflijnen leverbaar die hoogstwaarschijnlijk niet naar Nederland komen. In Europa kan je rekenen op dezelfde motoren als we eerder voorstelde bij de 1-Serie.

Het is nog even afwachten hoe de Europese BMW 2-serie Gran Coupé er exact uit gaat zien en welke opties er zijn.