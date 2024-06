Deel dit: Share App Mail Tweet

Let op, nieuwe BMW 1-Serie heeft niet de motorisering die je denkt

BMW geeft de goedkoopste auto uit de line-up, de 1-Serie, een update. De vanafprijs van het model stijgt flink, al heeft de instapper ook veel meer vermogen.

De huidige generatie 1-Serie is sinds 2019 in productie. De hatchback was er in veel verschillende uitvoeringen. Er waren met de 116i, 118i, 120i, 128ti en de M135i tal van benzinemotoren en ook aan de kant van de zelfontbranders was er met de 116d, 118d en 120d relatief best veel aanbod.

De nieuwe motoriseringen van de BMW 1-Serie

Daar komt met de nieuwe generatie verandering in. De 116i, 118i, 128ti en de 116d worden vooralsnog uit de line-up geschrapt. Dit betekent dat de instap-benzine BMW 1-Serie al een 120i is. Althans, dat zegt de badge achterop.

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

Onder de motorkap krijgt de 120i niet langer de 2,0-liter viercilinder, maar een driepitter met een slagvolume van 1,5 liter. Deze krachtbron kennen we van onder andere de X2 en levert samen met een 48 volt mild-hybride systeem 170 pk. Bij BMW staat de typeaanduiding achter het serie-cijfer al langer niet meer voor het slagvolume van een motor, maar dat er bij een facelift onder hetzelfde label een motor compleet veranderd wordt, is opvallend. Voor de nieuwe instapper ben je 41.507 euro kwijt.

De vorige 120i had een prijskaartje van 45.577 euro, en 400 euro meer met automaat. Hoewel de nieuwe dus goedkoper lijkt, krijg je 8 pk en een cilinder minder. De twee auto’s zijn wat aandrijflijn betreft dus flink anders.

De vorige goedkoopste BMW 1-Serie was de BMW 116i met 109 pk. Die kostte zo’n 38 mille en bijna 41 mille voor de versie automaat. Welke aandrijflijn je nu ook kiest, iedere 1-Serie beschikt nu over een automaat.

Naast de 120i is er ook nog steeds een M135 xDrive. Ook die motorisering wordt minder krachtig ondanks dat het een 2,0-liter viercilinder blijft. De vierpitter is nu goed voor 300 pk. Dieselen kan ook nog, maar enkel met een 118d of 120d. Dit is een viercilinder met 150 of 163 pk. De 120d is een mild hybride.

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

Wat design betreft, is de BMW 3-Serie ook iets veranderd. Zo is de neus lager dan bij zijn voorganger, is de grille wat breder en zijn er meer en scherpere welvingen op de motorkap en neus te vinden. Kijken we naar de achterkant, dan vinden we nieuwe achterlichten en nieuwe lamellen op de sier-diffusor. Ondanks dat de BMW 328ti nu minder vermogen heeft, krijgt hij nu vier in plaats van twee uitlaateindes.

Interieur

Ook het interieur van de BMW 1-Serie heeft een update gehad en is nu weer in lijn met wat we kennen van de BMW X1 en X2. Dit betekent minder knoppen, een grote module met twee schermen en geen iDrive-knop. Wel is het een erg strak interieur.

De introductie van de nieuwe BMW 1-Serie vindt oktober van dit jaar plaats.