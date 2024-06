Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de nieuwe kentekens, en deze combinaties ga je nooit zien

Op dinsdagmiddag 4 juni is het eerste kenteken met een nieuwe cijfer-lettercombinatie in gebruik genomen. Op de gele plaat staat: GBB-01-B.

De eerste auto waarop het nieuwe kenteken prijkt, is een Volvo EX30. Hoewel de Volvo – aangezien het momenteel de bestverkochte auto is – statisch gezien de meeste kans had op het eerste nieuwe kenteken, is het niet toevallig dat deze auto voor het eerst de nieuwe combinatie krijgt.

Eerste auto met nieuwe cijfer-lettercombinatie kenteken

De eerste auto met het kenteken voorzien van de nieuwe cijfer-lettercombinatie is een Volvo EX30 die wordt gebruikt door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en leuke occasions. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

Zowel de RDW als de KNRM vieren dit jaar een jubileum. De RDW bestaat 75 jaar en de KNRM 200 jaar. De RDW heeft dus de auto van de reddingsmaatschappij bewust gekozen.

Deze combinaties ga je niet zien

Doordat er in het begin van de nieuwe gele platen nu drie letters staan, zouden veel Nederlanders rondrijden met een afkorting op hun auto. Echter, er zijn tal van combinaties die niet worden gebruikt. Denk aan politieke partijen: VVD, PVV, FVD, SGP en BBB. Maar ook voetbalclub PSV wordt uitgesloten en tevens GVD, KKK, KVT, NSB, PKK, TBS, SS en SD ga je nooit op een kenteken zien.

Verder worden de letters C en Q niet in gebruik genomen. Nee, ook RKC is dus onmogelijk. De twee letters lijken namelijk erg op elkaar. Al langere tijd zijn ook klinkers uitgesloten (met uitzondering van het kenteken voor opleggers). Dat is de reden dat het eerste kenteken GBB-01-B is.