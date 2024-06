Deel dit: Share App Mail Tweet

Elegante en betaalbare coupé heeft onterecht een slechte reputatie

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Renault Laguna Coupé 3.5 V6.

De Renault Laguna heeft niet het stigma ‘betrouwbaar’. Toch blijkt de derde generatie een flinke stappen te hebben gezet ten opzichte van de tweede generatie. Echt onbetrouwbaar kunnen we de laatste generatie Laguna niet meer noemen.

Renault Laguna Coupé 3.5 V6 occasion test

Autovisie reed in 2020 nog met een Renault Laguna Coupé met de 3,5-liter V6. We vergeleken de auto in een occasiontest met de Alfa Romeo GT.

“Zoals gezegd gaat het bij zulke auto’s om de emoties die ze oproepen. Dat doen ze allebei al wanneer je op ze afloopt. Het silhouet van de Laguna Coupé is elegant en sensueel, een meesterwerk dat geschapen werd door Patrick Le Quément, de toenmalige designchef van Renault. De auto, bijna een een-op-een kopie van de prachtige Renault Fluence Concept Car die vijftien jaar geleden op het Louis VuittonConcours d’Élégance te zien was, is tijdloos.”

“Vooral de achterzijde is prachtig, met zijn iets opgehoogde bilpartij en het ‘Aston Martin-achtige’ lijnenspel. Fraai zijn ook de druppelvormige, chromen raamlijsten. Het front is bijna gelijkwaardig aan dat van zijn sedan- en station broertjes en daarom veel minder spannend dan de rest van de koets.”

Een heerlijke 3.5 V6

“Eenmaal onderweg blijkt de Renault nog uitstekend te presteren. De 3.5-liter V6, die uit de keuken van Nissan afkomstig is en ook gemonteerd werd in bijvoorbeeld de toenmalige 350Z, is sterk en levert al vanaf een laag toerental voldoende koppel om er vanaf stilstand als de brandweer vandoor te gaan. Op papier klaart de occasion de standaardsprint dan ook in 7,4 seconden. De automatische, zestraps versnellingsbak reageert voldoende rap op de rijstijl en weet in zowel dynamische als rustige situaties het juiste verzet te kiezen.”

“Toch blijft een echt sportieve beleving uit, omdat de zespitter niet bijzonder klinkt en het geluid niet rijmt met de snelheid die je daadwerkelijk maakt. De vierwielbesturing, standaard op de topversies van de Laguna Coupé, zorgt voor wendbaarheid en maakt het mogelijk om serieus snel en strak door bochten te gaan, maar de stuurinstallatie van de occasion is te licht en niet communicatief genoeg om écht stuurplezier te beleven.”

Renault Laguna Coupé 3.5 V6 als occasion

Autovisie vindt zo’n prachtige Renault Laguna Coupé als occasion. De auto heeft de 3,5-liter V6 die pas 72.489 kilometer ervaring en dat terwijl de tweedehands auto al 12 jaar oud is. De verkoper vraagt net geen 18 mille voor de coupé. De auto staat al langer te koop en was eerder 2.000 euro duurder.