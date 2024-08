Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel kost nieuwe Audi S5 ten opzichte van zijn concurrenten

De nieuwe Audi S5 is toegevoegd aan de prijslijst. Nu weten we hoeveel het voorlopige topmodel met zijn potente zespitter in Nederland kost.

De iconische A4-naam is verleden tijd. De opvolger van het model gaat voortaan door het leven als Audi A5. De Duitsers hebben namelijk een nieuw namenschema, waarbij de even cijfers zijn voorbehouden aan modellen met een elektrische aandrijflijn en de oneven cijfers bestemd zijn voor brandstofmodellen. Audi zegt daar wel bij dat de nieuwe A4-opvolger ook een half segmentje in gestegen. Bekijk hier hoeveel de prijzen van de A5.

Prijs nieuwe Audi S5 (Avant)

Nu is ook de extra krachtige Audi S5 in de configurator te zien. Als Limousine-uitvoering koop je het topmodel vanaf 108.990 euro. Let wel, de configurator laat in eerste instantie een prijs van iets meer dan 110 mille zien, maar dat komt omdat de Duitsers alvast Daytonagrijs (1.305 euro) hebben aangevinkt. Enkel het ietwat saaie Akronawit is zonder meerprijs te krijgen.

Nederlanders zijn dol op de stationwagen en dus is de kans groot dat je voor de Audi S5 Avant kiest. Ook gaat het merk ervan uit dat niemand Akronawit op zijn Audi wil en dus hebben ze de lak alvast voor je geüpgraded. Maak je dat ongedaan, dan zie je dat de basisprijs van de S5 Avant 111.990 euro bedraagt.

367 pk sterke V6

Avant of Limousine, in beide gevallen rust er een 3,0-liter V6 met mild-hybridetechniek onder de kap. De aandrijflijn verdeelt via zijn Quattro-systeem 367 pk en 550 Nm koppel over alle wielen, waarmee de nieuwe Audi S5 in slechts 4,5 seconden naar de 100 km/h sprint. Wil je nog sneller gaan? Dan moet wachten tot de nieuwe RS5 zijn debuut maakt.

Concurrenten

De grootste concurrentie komt zoals gewoonlijk van de andere Duitse premiummerken. Zo heeft BMW de M440i xDrive Gran Coupé (de S5 Limousine is immers geen sedan, maar een liftback zoals de M440i Gran Coupé). Net als de nieuwe Audi heeft ook deze BMW vierwielaandrijving en een zescilinder. Je koopt de M440i Gran Coupé vanaf 103.437 euro. Bij Mercedes-AMG kun je aankloppen voor een C 43 4MATIC+, maar die is met zijn gecompliceerde (en niet overtuigende) aandrijflijn (hybride-viercilinder) een stuk duurder.