Had op de Citroën DS5 ook Aston Martin kunnen staan? | Sjoerds Weetjes 412

Tussen de dagelijkse perikelen op de designafdeling van Citroën in 2005 door was er ruimte voor de bouw van een concept car. Dat model moest op de IAA 2005 inslaan als een bom. Dus kreeg het ontwerpteam carte blanche.

Het resultaat kennen we. Maar hoe kwam de auto tot stand? Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

C-Sportlounge DS5

C-Sportlounge, zo doopte de fabrikant het studiemodel. Een creatieve naam waar lang naar gezocht werd, aangezien de marketeers van Citroën zelf ook niet echt wisten hoe ze de auto moesten betitelen. Het was geen echte crossover, SUV of MPV, al houdt de fabrikant wel het meest vast aan die Multi Purpose Vehicle-beschrijving. Vreemd eigenlijk aangezien de Fransen al meerdere MPV’s volgens de échte kernwaarden van de ruimtewagen in het leveringsprogramma hadden. De fabrikant bouwde eerder de C7 en C8, en later de Xsara Picasso. Een volgende lichting MPV’s zat in de pijplijn in de vorm van een C4 Picasso, nota bene twee verschillende carrosserielijnen.

Geen opdracht om MPV te ontwerpen

Het was helemaal geen opdracht om een MPV te ontwerpen. Of iets dat moest doorgaan voor een ruimtewagen. De opdracht was heel eenvoudig: ontwerp een spraakmakend studiemodel waarover mensen gaan praten. En dat was het uitgangspunt, zoals wordt uitgelegd in de nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. In deze aflevering belicht hij de Citroën DS5 en later DS 5 gedoopte crossover.

Sjoerd neemt je mee naar het begin van het ontwerpproces, om vervolgens het debuut van de C-Sportlounge op de IAA 2005 door te nemen. Hij legt tevens uit waarom de concept car nooit gepland stond voor productie, maar er uiteindelijk wel is gekomen. Tevens hoor je aan welk merk de ontwerper dacht toen hij zijn creativiteit de vrije loop liet gaan.