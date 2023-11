Deel dit: Share App Mail Tweet

Zonder de Citroën C2 had DS niet bestaan | Sjoerds Weetjes 374

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

In 2014 werd tijdens een vergadering van het toenmalige PSA-management besloten om DS niet langer als sublabel van Citroen te positioneren, maar als merk náást Citroën en dus ook Peugeot. En zo verscheen daar DS als PSA’s derde automerk.

Maar hoe ontstond dat idee? Waarom bracht Citroen in eerste instantie de DS-lijn? In deze aflevering van Sjoerds Weetjes hoor je het hele verhaal achter het ontstaan van het merk.

De Citroën DS

De doorgewinterde Citroen-liefhebber reist bij het horen van de letters DS in gedachten onmiddellijk af naar de jaren vijftig, toen de Franse autobouwer zijn nieuwste topmodel in Parijs presenteerde. De grote limousine met opvallende aerodynamisch gelijnde carrosserie sloeg in als een bom en veroorzaakte een ware verkooprun. De wagen was vervolgens enkele decennia in productie, maar na het productie-einde bleef de DS-harten veroveren. Momenteel rijden er nog zo’n 1800 stuks in Nederland.

Dat is een leuke club, maar de klassieker is inmiddels voorbij gereden door de moderne versies met de DS-benaming. Zowel van de types met double chevron als met de DS-badge zijn er meer exemplaren in omloop. Die modellen hebben niets met elkaar te maken. De hedendaagse types met DS-benaming zijn niet gekoppeld aan de spraakmakende voorganger. Of toch wel?

Hoe oud en nieuw bij elkaar komen, wordt uitgelegd in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Zo wordt de designlink tussen de twee generaties behandeld en wordt uitgelegd hoe de fabrikant op het idee kwam om de DS-naam opnieuw te gebruiken. Sjoerd geeft tevens aan waarom DS van productlijn een merknaam werd.