Verstappen derde in door crashes verstoorde training Abu Dhabi

Max Verstappen heeft in een bewogen tweede vrije training in Abu Dhabi de derde tijd gereden. De Nederlander kon zijn Red Bull maar zestien rondes testen op het Yas Marina Circuit, aangezien de training werd overschaduwd door twee crashes.

Carlos Sainz knalde na een paar minuten als eerste vol in de boarding. De Spanjaard kon zijn Ferrari niet meer onder controle houden en vloog hard uit de bocht. De coureur stapte op eigen kracht uit de auto, waarna zijn Ferrari werd weggetakeld van het circuit. Door de crash wapperde de rode vlag en lag de training ongeveer een half uur stil.

Na de hervatting duurde het opnieuw niet lang voordat er weer een rode vlag omhoog ging. Nico Hülkenberg crashte op zijn beurt met zijn Haas in de eerste bocht. Net als Sainz kon ook de Duitser veilig wegkomen en werd zijn bolide van het circuit gehaald.

Balans ver te zoeken

Na de noodgedwongen pauzes klokte Ferrari-coureur Charles Leclerc uiteindelijk de beste tijd met 1.24,809, bijna twee tienden sneller dan Verstappen. Leclerc werd qua tijden gevolgd door Lando Norris (McLaren) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Verstappen was na afloop niet heel erg te spreken over de Red Bull. “Ik heb natuurlijk maar weinig tijd op het circuit gehad, dus ik kon niet alles uitproberen”, meldde hij in de persbriefing van Red Bull. “Ik had niet verwacht dat de balans zo ver te zoeken zou zijn, dus er is voor de training van zaterdag nog wel wat te verbeteren. Zo bekeken valt die derde tijd me nog alleszins mee”, aldus de wereldkampioen, die de eerste vrije training niet in actie kwam. Hij stond zijn auto in die sessie af aan de Brit Jake Dennis.

