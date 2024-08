Deel dit: Share App Mail Tweet

Airco overbodig? Kies voor deze lak om je auto koel te houden

Waar vroeger airco veelal een optie was, kun je vandaag de dag bijna geen auto meer vinden zonder. Gaat de nieuwe koele autolak van Nissan dat veranderen?

Velen weten dat een airco in huis of op je hotelkamer een energieslurper is. Maar wist je ook dat de airconditioning van jouw auto zorgt voor een aanzienlijk hoger verbruik? Volgens de ANWB verbruikt een brandstofauto tussen de 5 en 15 procent meer met de airco aan. Daarbij kost het aandrijven van het systeem ook nog eens vermogen.

De airco in je auto heeft nadelen

Hoewel jij het dus lekker koel hebt in jouw auto, zorgt de A/C ervoor dat je de planeet om je heen juist opwarmt. Het hogere verbruik, mindere prestaties en de productiekosten zijn allemaal redenen om toch niet voor een airco te gaan.

Uitzetten dan maar? Nee, in jouw auto is vooralsnog een airco nodig om het aangenaam te houden tijdens de warme dagen. Toekomstige Nissans hebben wellicht in de minder vaak een airco nodig. Het merk experimenteert met nieuwe lak van Radi-Cool. Deze blijft simpelweg koeler dan traditionele lak.

De lak op de Nissans maakt een airco niet overbodig

Uit een praktijkproef blijkt dat de buitentemperatuur van een auto tot wel 12 graden Celsius verlaagd wordt en het binnen tot wel 5 graden koeler blijft. Dat is in vergelijking met een traditionele autolak. Als het dus 30 graden Celsius buiten is, kan de lak het interieur niet op magische wijze koeler maken.

Vooralsnog is de lak dus geen vervanging van airconditioning met warm weer. Wel zorgt het ervoor dat de airco minder hard hoeft te werken en dat de A/C op een typisch Hollandse zomerdag niet aan hoeft. Hierdoor wordt brandstof of elektriciteit bespaard.

Overigens kun je ook zonder de speciale lak op een koele dag ook even op het A/C-knopje drukken om de airconditioning uit te zetten. Dit kan, in combinatie met vijf andere tips, veel geld besparen.