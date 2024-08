Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche Macan S-occasion kost nu minder dan Volkswagen Golf

Een gruwel voor degenen die met een hagelnieuwe de showroom uitrijden, maar de grote vriend van elke occasionkoper: afschrijving. Ook deze Porsche Macan S-occasion is de afgelopen jaren flink in waarde verminderd. Waar het model nieuw meer dan een ton kostte, pik je hem nu op voor minder geld dan een nieuwe Volkswagen Golf.

Sterker nog, je vindt de Porsche Macan vind je al voor nog geen 25 mille (minder dan een Volkswagen Polo). De goedkoopste exemplaren hebben echter een dieselmotor in het vooronder en dat is in deze tijd nog maar voor weinigen interessant.

340 pk sterke V6

Dit beeldige exemplaar is een Porsche Macan S met een benzinemotor in zijn neus. Een 3,0-liter V6 met twee turbo’s om precies te zijn. De zespitter verdeelt 340 pk en 460 Nm koppel via een zeventraps automaat over alle vier wielen. Genoeg om in 5,4 seconden de 0 tot 100-sprint te volbrengen en een topsnelheid van ruim 250 km/h te halen.

Het model komt uit 2015 en heeft sindsdien een kleine 173.000 kilometer afgelegd. Begin vorig jaar is hij geïmporteerd. De verkoper schrijft bij de advertentie dat de Porsche Macan S-occasion recent nog een onderhoudsbeurt heeft gehad waarbij de voorste remschijven zijn vervangen en een nieuw setje Bridgestone-banden is gemonteerd.

Aandachtspunten van de Porsche Macan S-occasion

Het is alweer tien jaar geleden dat de Porsche Macan ten tonele verscheen (en inmiddels kennen we zijn elektrische opvolger). Na al die tijd weten we waarop je bij aankoop van de Macan moet letten. Veel grote aandachtspunten zijn er gelukkig niet bij de occasion, maar vroege V6-modellen (zoals deze Porsche Macan S) willen nog weleens olie lekken. Tegelijkertijd vertoont de digitale oliepeilstok in sommige gevallen kuren, waardoor hij een foutief olieniveau aangeeft. Een good old peilstok om het niveau handmatig te checken, is er niet meer.

Controleer bij tijdens een proefrit ook of de PDK-versnellingsbak nog soepel schakelt. Doet hij dit niet, dan kan dat duiden op een defecte controlemodule (Mechatronic) die voor de aansturing van de bak zorgt. Problemen met de Porsche Doppelkupplungsgetriebe kunnen, als ze niet binnen de garantie vallen, al gauw in de papieren lopen. Het merk zelf raadt bij bepaalde euvels namelijk het vervangen van de complete versnellingsbak aan.

Goedkoper dan Volkswagen Golf

Heeft dit afschrijvingskanon je interesse gewekt? De Porsche Macan S-occasion staat nu in Enschede te koop voor 34.950 euro. Dat is vier tientjes minder dan een instap-Volkswagen Golf. Uiteraard mag je van een heuse Porsche de nodige opties verwachten. Zo is het model voorzien van onder meer adaptive cruise control, een achteruitrijcamera, en een sportonderstel, parkeersensoren, een panoramadak en stoelverwarming. De stoelen (met memory-functie), spiegels en achterklep zijn allemaal elektrisch verstelbaar.