Deze degelijke Japanner is nu een betaalbare occasion

Het aanbod nieuwe auto’s in de compacte klasse loopt hard terug. Wie toch echt zo’n auto wil rijden, is steeds vaker aangewezen op ‘jong gebruikt’, oftewel in spraakgebruik ‘de kop eraf’. De eerste (duurste!) kilometers zijn gereden, maar het blijft een zo goed als nieuwe auto. Zo ook bij deze Nissan Micra-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar zo goed als nieuwe, compacte hatchbacks die nu al duizenden euro’s goedkoper zijn dan nieuw. Vind je deze Nissan Micra-occasions niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande dinsdag en donderdag.

Nissan Micra (2017 – 2024)

Zó jammer, de laatste generatie Micra is er niet meer en niet bij gebrek aan tevreden Micra-rijders! Uiterlijk heeft deze Micra wat mooie details, zoals de ‘verborgen’ achterste deurgrepen. De 1,0 liter driecilinder voldoet beter dan de eerdere 0,9 liter. De meeste Micra-rijders hebben genoeg aan de 68 kW/92 pk die deze motor levert en zullen enthousiast melden dat de auto wel 1 op 18 haalt.

De Nissan Micra is lekker wendbaar, heeft een prima wegligging en de afwerking van het interieur is erg netjes voor een occasion in deze klasse. Bij de Nissan-dealer in Heerlen staat één van de allerlaatste exemplaren, wellicht de eigen demonstratie-auto (?) (2024, 9.500 km), een Acenta, voor 19.945 euro. Dat is zo’n drie mille onder de nieuwprijs.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het wordt bijna saai, als het om sterke Japanse producten gaat. Ja, er is ooit iets raars geweest met de dieselmotoren die in de eerste Micra’s van deze serie zijn geleverd. Oké, maar wie rijdt er nou in een zó compacte auto met een dieselmotor?

Dat lijkt wel muggenziften, maar er is gewoon geen enkel mankement dat bij deze generatie Micra wel eens voorkomt. Ik zeg het maar weer eens: je realiseert je pas weer hoe fijn het is in een zeer betrouwbare auto te rijden, als je van anderen hoort dat ze alwéér pech hebben gehad.