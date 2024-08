Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlander vindt mysterieuze verlaten Volkswagen-mijn

Sinds de eerste dagen van YouTube staat het internet vol met video’s waarin verlaten gebouwen en andere locaties bezocht worden door nieuwsgierige avonturiers. Ditmaal laat Nederlander Bob Thissen een bijzondere mijn zien die vol staat met klassieke Volkswagens.

De mijn bevindt zich in Zwitserland. Vroeger werd er leisteen uit de grond gehaald, nu staan er allerlei oude Volkswagens. In de video is te zien dat Thissen en zijn kompaan na even zoeken de auto’s vinden. Een gemakkelijke zoektocht is dit niet geweest. Het gaat namelijk om een groot tunnelcomplex.

Exploring the Unbeaten Path

De eigenaar van het kanaal Exploring the Unbeaten Path is gelukkig al wel wat gewend. Hij heeft immers veel lastigere in indrukwekkendere plekken bezocht zoals een verlaten jacht van de Sovjet-Unie en tal van gebouwen in Fukushima, om maar wat te noemen.

De mysterieuze Volkswagen-mijn in Zwitserland

In de mijn in Zwitserland staan met name Volkswagen Kevers, maar ook Passats, Golfs en Polo’s. Opvallend is dat niet iedere auto er al lang lijkt te staan. De Nederlandse YouTuber laat een Golf zien met een vignet uit 2018 op de voorruit.

Toch niet zo mysterieus

Na het uploaden van de video gingen er al snel veel geruchten rond over hoe de klassieke Volkswagens in de mijn terecht zijn gekomen. The Autopain wist het mysterie van de mijn op te lossen en vond uit dat de auto’s eigendom zijn van Musée Volkswrecks in St. Sulpice. De auto’s worden naar verluidt gebruik als donorauto en voldoen zeker niet aan de eisen die menig conservator aan een museumcollectie stelt. De naam doet overigens vermoeden dat de eisen sowieso niet op niveau Louwman liggen, maar dat het om wrakken gaat.

De exacte locatie van de mijn is overigens onbekend. En dat is maar goed ook, anders zou de mijn inmiddels meer bezoekers trekken dan het museum zelf – als dat nog niet het geval is. Echter, de mijn zal niet ver van het Zwitserse museum afliggen.