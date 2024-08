Deel dit: Share App Mail Tweet

Trump: ‘Ik ben nu vóór de EV omdat Elon Musk me zo erg steunt’

Eerder was presidentskandidaat Donald Trump nog fel tegen elektrische auto’s. Nu lijkt de Republikein zich noodgedwongen open te stellen voor de EV, want Elon Musk draagt hem een warm hart toe.

Dat blijkt uit de speech die oud-president Trump recent gaf tijdens een campagnerally in de Amerikaanse staat Atlanta.

Trump stelt mening over EV bij na steun van Elon Musk

Wat zei Trump dan precies? “Ik ben voor elektrische auto’s. Ik moet ook wel, want Elon Musk steunt me enorm”, zo klonk het tijdens de speech. “Dus ik heb geen keuze.”

Positieve woorden over EV’s komen hoogstwaarschijnlijk nog altijd met enige tegenzin z’n strot uit. Hij vervolgde zijn verhaal immers door te stellen dat elektrische auto’s ‘voor een klein deel van de samenleving wel geschikt is’. Ook zei hij dat elk type auto beschikbaar moet zijn. Je hoort Trump dus zeker niet zeggen dat alle Amerikanen hun bulderende V8’s direct moet inruilen voor een muisstille Tesla.

Tesla-baas ziet Trump graag weer president worden

Op zijn eigen platform X zei Elon Musk presidentskadidaat Trump te steunen. Eerder stelde hij al dat hij vroeger op de Democraten stemde, maar dat hem dat de afgelopen jaren te links is geworden.

Kortgeleden klonken geluiden dat de Tesla-topman nu zelfs 45 miljoen dollar per maand wil doneren aan een Super Pac (kort voor Political Action Committee), dat dient om Trump weer aan de macht te krijgen. Elon Musk ontkent dat en stelt dat het om kleinere donaties gaat voor andere politieke organisatie.

Kamala Harris over elektrische auto’s

Joe Biden is sinds kort uit de race en Kamala Harris heeft zijn plaats overgenomen als presidentskandidaat van de Democraten. Eerder vervulde ze functies als senator en procureur-generaal van Californië. Toen al was klimaat een belangrijk speerpunt van haar en dat is nu nog altijd zo. Destijds liet zo onder meer oliereus Exxon Mobil onderzoeken en ook Volkswagen liet ze tijdens het dieselschandaal niet ongemoeid.

Biden beloofde tegen 2030 een half miljoen EV-laadplekken te bouwen en trok daar 7,5 miljard dollar voor uit. Vooralsnog is daar maar weinig van terecht gekomen. Kamala Harris, die beduidend positiever is over elektrische auto’s dan Donald Trump, zal die doelstelling vermoedelijk overnemen. Ook zei ze in mei als vicepresident van de Verenigde Staten 100 miljoen dollar te zullen investeren in kleine tot middelgrote auto-onderdeelfabrikanten, zodat zij hun locaties kunnen gebruiken voor EV-productie.