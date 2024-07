Deel dit: Share App Mail Tweet

Donald Trump belooft einde te maken aan EV-plicht… die er niet is

In zijn speech op de afgelopen Republican National Convention zei Donald Trump: ‘Ik zal op dag één een einde maken aan de EV-plicht en daarmee de Amerikaanse auto-industrie redden van de ondergang.” Tja, maar die EV-plicht is er helemaal niet.

Nou is het niet verrassend, natuurlijk, dat Donald Trump niet weet waar hij over praat. We gokken dat hij het heeft over de meest recente uitstooteisen van de Environmental Protection Agency (EPA), die zeker niet voorschrijven dat er alleen nog maar elektrische auto’s verkocht mogen worden.

Tesla pleitte voor nóg strengere eisen

De nieuwe eisen zijn zelfs wat afgezwakt na uitgebreid lobbywerk van de olie- en gasindustrie. Bovendien wordt de EPA in z’n aanpak gesteund door Tesla. Wat op zich best bijzonder is, aangezien Elon Musk net 180 miljoen dollar heeft gedoneerd aan de man die niks van de EPA moet hebben.

Sterker nog, Tesla pleitte voor nóg strengere uitstooteisen dan nu zijn aangenomen. Zo blijkt wel weer dat de fabrikant en Musk niet met één mond spreken. Geen wonder dat (potentiële) Tesla-klanten afhaken uit onvrede over het soms ronduit bizarre gedrag van de topman.

De EV-onzin van Donald Trump

Hoe dan ook, Trump verkondigt dus onzin, want er is geen EV-plicht. Bovendien is het heel twijfelachtig dat hij op dag één een einde kan maken aan de EPA-regels. Daarbij gaat het terugdraaien van strengere uitstooteisen de Amerikaanse auto-industrie, die nu al achterloopt bij de rest van de wereld, alleen maar schaden.

De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat in Europa en met name in China in een razend tempo. Het zou heel stom zijn om de Amerikaanse industrie terug te trekken uit die race, want dinosauriërs als de gefacelifte Cadillac Escalade, met 6,2-liter V8, hebben overduidelijk niet de toekomst.

Compleet uit de duim gezogen

Maar Trump was nog niet klaar met zijn lariekoek. Hij riep ook dat er 9 miljard dollar is gespendeerd om acht laadpalen neer te zetten, waarvan drie niet werken. Het is raden, maar Trump doelt vast op het NEVI-programma (National Electric Vehicle Infrastructure) in de Inflation Reduction Act van president Joe Biden.

Daarin wordt niet 9 maar 7,5 miljard dollar uitgetrokken voor het verbeteren van de laadinfrastructuur. Niet voor acht laadpalen, zoals Trump beweert, maar voor tot nu toe acht laadstations, met in totaal 33 palen, en later nog veel meer. Er zijn nog miljarden over.