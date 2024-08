Deel dit: Share App Mail Tweet

Kop eraf: voor deze jonge occasion betaal je nu veel minder

Het aanbod nieuwe auto’s in de compacte klasse loopt hard terug. Wie toch echt zo’n auto wil rijden, is steeds vaker aangewezen op ‘jong gebruikt’, oftewel in spraakgebruik ‘de kop eraf’. De eerste (duurste!) kilometers zijn gereden, maar het blijft een zo goed als nieuwe auto. Zo ook bij deze Kia Rio-occasion.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar zo goed als nieuwe, compacte hatchbacks die nu al duizenden euro’s goedkoper zijn dan nieuw. Vind je deze Kia Rio-occasions niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande dinsdag en zaterdag.

Kia Rio (2020 – 2024)

De Kia Rio is uiterlijk wat minder ‘uitgesproken’ dan de twee concurrenten op deze pagina’s, maar niet iedereen wil steeds de aandacht op zich vestigen. Lelijk is hij zeker niet! De Rio stuurt, schakelt en veert prima. De bediening leidt ook nergens tot vraagtekens, met een eenvoudig te bedienen centraal display. Met 325 liter inhoud heeft de occasion de grootste bagageruimte van deze drie.

De 74 kW ‘mild-hybrid’ is voor het gros van de kopers sterk genoeg en rijdt met gemak 1 op 15. Bij de Kia-dealer in Harderwijk staat er een eentje, een zwarte ‘DynamicPlusLine’ (2022, 28.000 km) voor € 19.940. Dat is ruim vijfeneenhalf-duizend euro onder de laatste nieuwprijs.

Hier moet je op letten bij de occasion

Eigenlijk is dit niet eens pech te noemen: het komt voor dat het start/stop-systeem van de Rio niet werkt. De capaciteit van de accu is dan onder een bepaalde grens gedaald en om te voorkomen dat die echt te laag wordt, neemt de Rio zichzelf in bescherming. Simpele oplossing: maak eens een flinke rit, waardoor de accu weer volledig is opgeladen. Als het oliepeil even te laag is, litertje bijvullen, dan kàn het gebeuren dat het controlelampje blijft branden. Dàt is nog eens een kleinigheidje!