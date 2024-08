Deel dit: Share App Mail Tweet

Ex-Bugatti-ontwerper komt met hypercar sterker dan Tourbillon-V16

Sasha Selipanov was voorheen ontwerper bij onder meer Bugatti en Koenigsegg, maar richt zijn pijlen nu op zijn eigen hypercarmerk: Nilu27. Zijn eerste creatie heet simpelweg Nilu en mag zich direct de sterkste atmosferische productieauto ooit noemen.

Nilu is een samenvoeging van Nica en Lucia, de namen van zijn dochters. Zo zoetsappig als dat is, zo bruut is de hypercar uit de koker van het kersverse bedrijf. Oh en die 27, dat is een referentie aan Gilles Villeneuve en Sasha’s geluksgetal.

Nilu als nieuwe hypercar van ex-Bugatti-ontwerper

De Nilu ziet er waanzinnig uit, dat is dan ook het minste wat je mag verwachten met een ontwerper aan het roer. De in het wit geklede Nilu heeft duidelijke hypercarproporties, maar heeft tegelijkertijd een heel eigen design.

Met name de opengewerkte achterkant oogt zeer extreem. Recht van achteren kijk je op het 325/30R21-rubber (dat is gewikkeld om JDM-achtige velgen), een enorme diffuser (net als bij deze hypercar) en de kale wielophanging. Boven het derde remlicht komen drie uitlaatpijpen samen.

Hot V

Volg het spaghettispruitstuk naar zijn bron en je vindt een atmosferische 6,5-liter V12. Het bijzondere is dat het uitlaattraject zich ín de V begeeft, anders dan bij veel andere V-motoren. De inlaat zit dus aan de buitenzijde van beide cilinderbanken.

Volgens Nilu27 heeft dit meerdere voordelen: “Het is niet nodig om het spruitstuk rond de transmissie en de achterwielophanging te wikkelen, zoals bij een conventioneler ontwerp het geval zou zijn. De Hot V stelt de Nilu in staat om optimaal gebruik te maken van de open motorruimte door de warmte ongehinderd te laten ontsnappen.”

Nilu-V12 sterker dan Bugatti-V16

De twaalfcilinder is ontwikkeld door het Nieuw-Zeelandse Hartley Engines en geïnspireerd op de oude V12-motoren uit de Formule 1. Het blok produceert maar liefst 1.085 pk bij 11.000 toeren! Dat is meer dan de V16 in de nieuwe Bugatti Tourbillon levert. Het maximum koppel bedraagt 860 Nm. Gigaveel vermogen bij een leeggewicht van slechts 1.200 kilogram.

Volgens Nilu27 is de hypercar begrensd op 400 km/h. In de specificatielijst staat achter 0 tot 100 km/h ‘driver dependent’. Je moet als bestuurder immers zelf op- en terugschakelen met een zeventraps handbak.

Waanzinnig interieur

Alsof dit allemaal nog niet gaaf genoeg is, komt de Nilu-hypercar ook nog eens met een waanzinnig interieur. De witte kleur van de lak, wielen en het uitlaatspruitstuk komt terug in het interieur, net als het rood dat je op de kleppendeksels vindt.

Op het witte stuur vinden we geen knoppen (net als bij deze supercar). Selipanov is niet zo’n fan van alle hulpsystemen en digitale foefjes in moderne auto’s. Zijn Nilu blijft dan ook ‘analoge brutaliteit’, zoals Nilu27 zelf zegt.

De auto wordt officieel onthuld op Pebble Beach later deze maand. Prijzen zijn nog niet bekend, maar ga ervan uit dat dit een miljoenenauto is. In eerste instantie worden 15 exemplaren in Californië gemaakt, later worden elders nog 54 straatversies gemaakt, wat doet vermoeden dat de Nilu zoals we hem nu zien een track-only circuitwapen is.