Zien: prins Bernhard rookt achterbanden van zijn V8-DeLorean op

Op ieder driftevenement zijn er tal van BMW’s en Nissans te vinden. Maar wat als je de koning van het bandenroken wil zijn? Dan moet je een DeLorean hebben, zo bewijst prins Bernhard.

Hoewel de DeLorean achterwielaandrijving heeft en DMC de keuze voor een handbak bood, is het model in de basis compleet ongeschikt als driftauto. De motor is met 132 pk niet echt potent te noemen, er is veel te veel bodyroll en sowieso is het voor de driftsport niet ideaal om een motor achterin te hebben, waardoor in dit geval 65 procent van het gewicht aan de achterkant zit.

Drift-DeLorean van prins Bernhard

De DMC DeLorean is niet sportief, maar het uiterlijk is wel gaaf. Daarbij heeft het model door Back to the Future een nostalgische heldenstatus gekregen. Om dit model als basis voor een driftauto te gebruiken, is in ieder geval erg origineel. Puristische liefhebbers van het model zullen wellicht een traantje wegpinken als ze de toegetakelde DMC zien.

Prins Bernhard heeft de video verstopt tussen wat vakantiekiekjes. Voor de video moet je vijf keer naar rechts swipen.



De drift-DeLorean is overigens meer Back to the Past. In de neus van de auto is een dikke V8 van BMW gelegd die met behulp van een supercharger 650 pk naar de achterwielen stuurt. Genoeg vermogen dus om wat banden op te roken. Dat lukt prins Bernhard dan ook goed.

Eigenlijk kunnen we de auto geen DeLorean meer noemen. Bas Koeten Racing bouwde de auto basis van een BMW-chassis. Daarbij beschikt hij over tal van aanpassingen. Zo is er een nieuw onderstel geplaatst, bevindt zich tussen de achterwielen een sperdifferentieel, is de auto uitgerust met rolkooi en kan prins Bernhard gebruik maken van een hydraulische handrem om de DMC al voor de bocht dwars te zetten. De bandenverslinder is dus meer een extreem aangepaste BMW dan een DMC, maar wel met het gave uiterlijk van een DeLorean.