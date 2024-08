Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek VS: twee derde kiest na Tesla weer voor benzineauto

Uit onderzoek van autoverkoopsite Edmunds blijkt dat twee derde van de Amerikanen die zijn Tesla inruilt, weer vrolijk in een benzinemodel stapt. Klinkt alsof het EV-merk van Elon Musk binnenkort kan opdoeken, maar het ligt iets genuanceerder.

Edmunds analyseerde zijn eigen data. De site keek voor het onderzoek naar Tesla’s die in de eerste helft van dit jaar zijn ingeruild bij dealers.

Wat blijkt? 51 procent van de Tesla-inruilers kocht er een benzineauto voor terug. 10 procent stapte in een hybride en nog eens 6 procent koos voor een plug-in hybride. In totaal wordt dus in ruim drie kwart van de gevallen gekozen voor auto’s met een benzinemotor aan boord. Slechts één derde kocht wederom een volledig elektrische auto.

Jaar Benzineauto EV Hybride PHEV 2019 71% 10% 18% 0% 2020 76% 9% 14% 2% 2021 72% 13% 8% 7% 2022 66% 21% 7% 6% 2023 55% 29% 8% 8% 2024 (H1) 51% 32% 10% 6% Het type auto dat gekozen wordt door Tesla-inruilers.

Dat klinkt niet hoopvol voor de EV, maar die cijfers zijn een stuk beter dan in voorgaande jaren. In bovenstaande tabel zie je waarvoor Tesla-modellen de afgelopen jaren werden ingeruild volgens de data van Edmunds. In 2019 werd bijvoorbeeld in slechts 10 procent van de inruilgevallen opnieuw voor een EV gekozen. Neemt niet weg dat de populariteit van elektrische tegenvalt, ook in Europa. Neem bijvoorbeeld Duitsland, waar de EV-verkoop alsmaar verder inkakt.