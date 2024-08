Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel geld kost het om 100 kilometer te rijden met een EV?

Hoewel elektrische auto’s relatief duur zijn in aanschaf, vallen de verbruiks- en onderhoudskosten mee. Maar hoeveel kost het eigenlijk om 100 kilometer met een EV te rijden?

Uiteraard hangt dat van verschillende factoren af. Denk aan je rijstijl, het model, het weer en de laadtarieven. Toch proberen we in dit artikel een goede inschatting te geven.

Autovisie test verbruikskosten EV, waterstof en plug-in hybride

Begin dit jaar testte Autovisie met verschillende aandrijflijnen tijdens een 845 kilometer lange ecorit. We namen daarvoor een Tesla Model 3 Long Range AWD als elektrische auto een Toyota Prius als plug-in hybride, een Toyota Mirai als waterstofauto en een Nio ET5 Touring als EV met accuwisseltechniek.

De Tesla Model 3 maakte drie pitstops tijdens deze rit: twee maal bij een Tesla Supercharger en één maal bij een veel duurdere Fastned-snellaadpaal. De afspraak was dat alle kandidaten een volle tank of minimaal 80 procent acculading terug zouden keren. De rit met de Tesla Model 3 kostte ons 68,48 euro en daarmee waren we het goedkoopst uit. Alle resultaten lees je hier. We hebben daarnaast gekeken welke aandrijflijn het snelst is en wat de duurzaamste keuze is.

17,8 kWh per 100 kilometer in de Tesla Model 3

Maar goed, die rit vond plaats in hartje winter en de temperatuur lag gedurende de rit tussen de -4 en +2 graden Celsius. Evengoed verbruikte de Tesla een nette 17,8 kWh per 100 kilometer. Tijdens een zonnige zomerdag, wanneer het verbruik van EV’s aanzienlijk beter is, zal dit dichter in de buurt van de opgegeven 14 kWh per 100 kilometer liggen.

Toch gaan we nog even van de 17,8 kWh per 100 kilometer uit, aangezien dit een vrij gangbaar verbruik is voor veel elektrische auto’s. Tesla’s zijn immers ontzettend zuinig. Ook hebben we tijdens deze ecorun nooit harder dan 100 km/h gereden, wat ook niet elke EV-rijder zal doen.

Zoveel kost 100 kilometer rijden in een EV

Berekenen wat 100 kilometer rijden kost, is met dit gegeven dan ook doodeenvoudig. De vraag is simpelweg: hoeveel betaal je per kWh? Bij de Tesla Superchargers betaalden we 0,31 en 0,39 euro per kWh, dat zijn uitermate gunstige prijzen. Aan de Fastned-paal betaalden we 0,69 euro per kWh, de standaardprijs zonder abonnement. 100 kilometer rijden op Fastned-stroom kost dan ook 12,28 euro. Laad je met een Tesla bij een Supercharger, dan kost het over het algemeen iets meer dan half zoveel als bij Fastned. In sommige gevallen is het zelfs helemaal gratis.

Op het gratis laden na, ben je het goedkoopst uit als je je EV thuis oplaadt. In juli 2024 bedroeg de gemiddelde stroomprijs 0,31 euro per kWh (maar dit kan uiteraard ook hoger zijn). Hanteren we dat tarief, dan kost 100 kilometer rijden in een elektrische auto met het door ons gemeten verbruik je dus slechts 5,52 euro. Het tarief bij AC-palen wisselt per gemeente en zelfs per straat. In de goedkoopste gemeenten betaal je gemiddeld nog geen 0,30 euro per kWh, terwijl je in de duurste gemiddeld meer dan 0,60 euro kwijt bent.

Prijs van 100 kilometer rijden in een benzineauto

Hoe verhouden deze bedragen zich tot een gangbare benzineauto? Kortgeleden hebben we de Volkswagen Tiguan met zijn 1,5-liter viercilinder en hybridetechniek uitgebreid getest. Het opgegeven verbruik is zo’n 6,0 liter per 100 kilometer, maar wij haalden 6,3 liter per 100 kilometer (1 op 15,9). De huidige prijs voor E10-benzine bedraagt volgens de ANWB 2,01 per liter. Dat betekent dat 100 kilometer rijden je 12,66 euro kost. Over het algemeen ben je met een EV dus goedkoper uit.