Deel dit: Share App Mail Tweet

Oordeel na zes maanden Toyota Prius: prachtig, niet erg praktisch

Onze Toyota Prius-duurtester is inmiddels terug bij de importeur. Hebben we nog een weemoedige blik achterom geworpen toen we de sleutel naar binnen brachten? Zonder twijfel.

Nederlandse autokopers zijn geen fans van uitgesproken carrosseriekleuren. Grijs, zilver en zwart zijn beter voor de inruilwaarde, zo is de gedachte, en ook zeggen mensen bang te zijn om uitgekeken te raken op een felle tint.

Toyota Prius is prachtig

Nou, daar hebben wij geen last van. Je kunt ons bij wijze van spreken midden in de nacht wakker maken voor Sunset Yellow, want door het vrolijke mosterdgeel van onze Prius stappen we ‘s ochtends nooit met het verkeerde been uit bed.

De Toyota-ontwerpers hebben een homerun geslagen met de vijfde generatie van ’s werelds bekendste hybride. In de afgelopen zes maanden zijn we slechts één iemand tegengekomen die zijn neus ophaalde voor de Prius, voor de rest regende het complimentjes, verbaal én non-verbaal.

Gebrek aan binnenruimte

Het grootste probleem van de Toyota is dat hij zo klein is. Op de achterbank is een serieus tekort aan ruimte, waardoor zelfs passagiers van gemiddelde lengte met het hoofd onder een hoek moeten zitten. Sterker nog, ook voorin is het kielekiele.

We hebben meegemaakt dat een bijna twee meter lange collega-journalist de leuning van de bijrijdersstoel naar achteren moest verstellen om te voorkomen dat hij met zijn kruin tegen het dak zou stoten.

Daarbij is het in de kofferbak eveneens behelpen. Dat de inhoud slechts 284 liter is, voorspelt al weinig goeds, maar de situatie wordt erger gemaakt door de onpraktische vorm van de bagageruimte. De bodem ligt hoog en het dak en de achterruit liggen laag, waardoor het stapelen van koffers en dozen geen optie is.

Uitstekend benzineverbruik

Maar dan zijn we er wel zo’n beetje wat kritiek betreft. De Prius is gebruiksvriendelijk in de bediening, rijdt uitstekend en heeft een fijnere aandrijflijn dan vorige generaties. Zijn systeemvermogen van 223 pk zorgt ervoor dat je kracht te over hebt en maakt het typische CVT-karakter van de Toyota minder irritant.

Gelukkig hoeft niemand wakker te liggen van het brandstofverbruik, want dat is uitmuntend (maar natuurlijk wel afhankelijk van je laadgedrag). Met een lege batterij haalt de Prius met gemak 1 op 20,4.

Wij legden in het afgelopen halfjaar vooral veel snelwegkilometers af en maakten met enige regelmaat ritten van twee uur of meer, wat overduidelijk een effect heeft gehad op het verbruik. Desalniettemin vinden we 1 op 29 een fantastische score.

Kleine irritaties

Kleine irritaties waren er zeker in onze duurtestperiode. Dat Toyota voor de Prius geen draadloze telefoonlader levert, bijvoorbeeld, én dat het ingebouwde navigatiesysteem vrij onduidelijk is in z’n instructies.

Toch moeten we toegeven dat we hebberig zijn geworden van de nieuwe Prius. We zijn gevallen voor zijn uiterlijk, zijn dashboard vol fysieke knoppen en zijn elektrische koppelgolf, die ons stil en soepel iedere morgen naar ons werk bracht.

Toyota Prius prijs

De Toyota is sympathiek, een fijne partner in crime om kilometers mee op te vreten. Hij kost minimaal 44.695 euro. Voor 2.600 euro meer heb je een RAV4, voor 7.700 en 8.900 euro minder een Corolla Cross en Corolla Touring Sports. Allemaal auto’s die weliswaar (iets) dorstiger zijn, maar ook véél praktischer. Want de geweldige looks van de Prius zijn zeker een aankoopargument, maar niet als je een gezin hebt.