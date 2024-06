Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Cupra Tavascan in Nederland

Cupra maakt de prijs van de Tavascan bekend. De elektrische SUV-coupé is iets goedkoper dan de Volkswagen-tegenhanger, de ID.5.

De Tavascan heeft net als zijn Volkswagen-broer altijd een 77 kWh-accupakket. De range bedraagt 522 of 568 kilometer. Dit hangt af van het vermogen van de elektromotor.

Prijs Cupra Tavascan in Nederland

De goedkoopste Cupra Tavascan heeft een 286 pk sterke elektromotor op de achteras. De prijslijst start in Nederland bij een Business-uitvoering. Deze beschikt over 19 inch lichtmetalen wielen, sportieve stoelen en een elektrisch bedienbare achterklep. Voor deze uitvoering betaal je 49.990 euro. Je mist dan de verwarmde voorstoelen.

Wil je een iets dikker aangeklede Cupra Tavascan, dan ben je 56.490 euro kwijt voor de Adrenaline-uitvoering. Deze beschikt over 21 inch lichtmetalen wielen, een glazen panoramadak, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen.

De snelste

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is deze Adrenaline niet sportiever wat rijeigenschappen betreft. Zoek je dat wel? Dan moet moet je 62.990 euro neerleggen. Je krijgt dan de Cupra Tavascan VZ Adrenaline met een elektromotor op de achteras van 340 pk.

Cupra Tavascan

