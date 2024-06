Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze grote Duitse stationwagen is nu een betaalbare occasion

Je wilt ruimte en comfort, voor de kinderen en de hond, maar je wilt ook uitstraling, je goede smaak onderstrepen. Drie Duitse topmerken hebben een lange historie in precies dàt soort auto’s, stationcars ruim boven de middenklasse. Welke wordt het, voor 25 mille?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime, comfortabele occasion met Duitse premiumstatus voor maximaal 25.000 euro. Vind je BMW 5-Serie Touring niets? Bekijk dan de andere opties van dinsdag en aankomende zaterdag.

BMW 5-serie Touring (2017 – 2020)

Voor deze generatie van de 5-serie heeft BMW het karakter iets aangepast. De occasion is ruimer en tegelijk comfortabeler dan zijn voorgangers. Daarmee past hij nog beter in ons eisenpakket als gezinsauto. Volwassenen zitten achterin heel royaal en ook heel comfortabel. De bagageruimte is met 570 liter ‘de minst grote’ van dit drietal, maar behelpen is anders.

Deze 5-serie heeft een erg prettig veersysteem, stuurt mooi nauwkeurig, heeft uitstekende voorstoelen en een heel verfijnde, achttraps automaat. Nog meer plusjes: prettig werkende adaptieve cruise control, heel geavanceerde instrumenten. Kijk eens naar de 530i High Executive (2017, 196.000 km) die voor 24.888 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Harderwijk.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het komt voor dat het alarmsysteem (herkenbaar aan de oranje driehoekige sticker op een zijruit) met voertuigvolgsysteem in een parkeergarage geen verbinding met het internet kan maken. De occasion ‘denkt’ dan dat die wordt gestolen en wil niet meer starten.

Bij aankoop van een occasion is het belangrijk dat alle meldcodes en dergelijke bij de auto aanwezig zijn, anders is het systeem niet meer te ontgrendelen. Als de automaat in de P-stand vast blijft zitten, is dit alleen te verhelpen door een ingreep ònder de auto.