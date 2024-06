Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare Duitse occasion bewijst dat ruimte, comfort en status uitstekend samengaan

Je wilt ruimte en comfort, voor de kinderen en de hond, maar je wilt ook uitstraling. Deze drie Duitse topmerken hebben een lange historie in precies dàt soort auto’s, stationcars ruim boven de middenklasse. Welke wordt het, voor 25 mille?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime, comfortabele occasion met Duitse premiumstatus voor maximaal 25.000 euro. Vind je de Audi A6 Avant niets? Kom dan op donderdag of zaterdag terug voor meer opties.

Audi A6 Avant (2011 – 2018)

De A6 is een èchte Audi, met een keurig afgewerkt, wat ‘onderkoeld’ interieur, dat geldt met name voor het dashboard. Ergonomisch is het wel perfect ingedeeld, al is de startknop op de middenconsole wel even wennen.

Natuurlijk is de A6 ruim genoeg voor vier volwassenen en de Avant heeft 655 liter bagageruimte met de achterbank rechtop. De A6 is van ons drietal de enige voorwielaandrijver. Daardoor zijn bij een stevige rijstijl aandrijfreacties in het stuur voelbaar, een echte Audi-adept zit daar niet mee.

Voor gewoon gezinsgebruik is een 1,8 TFSi (140 kW/190 pk) krachtig genoeg. Bij een autobedrijf in Ankeveen staat een zwarte 1.8 TFSi Ultra S-Line Automatic (2017, 140.000 km) voor € 24.499.

Let hier op bij deze occasion

Een A6 die dicht bij bijvoorbeeld een GSM-mast of een gebouw met een krachtig alarmsysteem wordt geparkeerd, wil soms niet meer starten. Rol de auto pakweg honderd meter verder: einde probleem. Het contactrelais kan kapotgaan, waardoor de motor niet start. Daar moet gewoon een nieuwe in. De elektrisch bediende handrem komt soms niet vrij.

Oxidatie in een stekker op de automaat kan veroorzaken dat de automaat niet schakelt. Inwendige sluiting is ook mogelijk, dat wordt een dure reparatie. De TFSi-viercilinders hebben vaak een wat hoger olieverbruik.