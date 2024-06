Deel dit: Share App Mail Tweet

Zie hoe Renault Clio RS op hoge snelheid de controle verliest tijdens trackday

Trackdays bieden liefhebbers de kans circuitervaring op te doen. Soms leer je in enkele tellen een heleboel lessen, zoals deze Renault Clio RS-bestuurder overkwam. “Men moeten deze video bekijken om te zien hoe snel het mis kan gaan.”

Met zijn Renault Clio RS scheurde Engelsman Liam Pauling over Brands Hatch, een circuit ten zuidoosten van Londen. Hoewel hij enige circuitervaring lijkt te hebben, gaat het in januari van dit jaar flink mis.

Flinke crash in Renault Clio RS tijdens trackday

Pauling raast met op hoge snelheid door een wijde bocht als de achterwielen tractie verliezen. Vlug probeert hij tegen te sturen, maar Pauling gaf naderhand zelf aan dat hij hier ‘een beetje te laat’ mee was. Slippend bereikt de Renault Clio RS het gras, waarna er geen houden meer aan is. “Op dit punt kon ik enkel nog de schade proberen te beperken”, stelt Pauling.

Erg goed lukte dat niet. De wagen stuitert dwars over het gras en vlak voor impact haalt Pauling wijselijk zijn handen van het stuur. Met bijna 130 km/h maakt de Renault Clio RS kennis met de bandenstapel. Na deze vurige ontmoeting wordt de hot hatch gelanceerd. “Ik verwachtte een flinke klap, maar ik zag niet aankomen dat ik achterwaarts de lucht in zou vliegen.”

Gevaar nog niet geweken

Anderhalf keer tolt de Clio voordat deze op zijn dak tot stilstand komt, maar daarmee is het gevaar nog niet geweken. In de video is te zien hoe kort na de crash brandstof over het plafond stroomt, terwijl Pauling nog ondersteboven in zijn racestoel hangt. Gelukkig weet hij binnen enkele seconden ongedeerd uit het wrak te klimmen.

Deze video bewijst maar weer eens waarom een deugdelijke rolkooi sterk wordt aanbevolen bij de veel trackdays. “Zittend op het gras met je Renault Clio RS ondersteboven naast je, worden dingen in perspectief geplaatst. Het moge duidelijk zijn dat ik geen spijt heb van het geld dat ik aan veiligheidsmiddelen heb uitgegeven”, zegt Liam Pauling. “Dankzij mijn helm, FHR-systeem en rolkooi ben ik hier ongeschonden van afgekomen.”