Skoda Karoq goedkoper: voor deze uitvoering betaal je minder

Skoda maakt de Karoq iets goedkoper. Dat geldt niet voor iedere uitvoering. Enkel voor de Sportline Business-modellen betaal je minder.

De Skoda Karoq is het kleinere broertje van de Kodiaq en is in Nederland een best wel populaire auto. Sinds zijn introductie in 2017 werden er 12.603 exemplaren verkocht. Momenteel staan er 16.735 in Nederland op kenteken.

Skoda Karoq goedkoper

De Skoda Karoq houdt zijn vanafprijs van 36.990 euro. Voor dit geld krijg je een 1,0-liter TSI-motor die 115 pk levert. Bij die motorisering is enkel een handgeschakelde versnellingsbak te bestellen die zes verzetten heeft.

Wil je meer vermogen, of een automaat, dan ben je genoodzaakt te kiezen voor de 1,5-liter TSI. Die levert 150 pk en is optioneel met zeventraps DSG leverbaar. De vanafprijs van de versie van de Skoda Karoq met automaat bedraagt 41.990 euro voor de 1.5 met handbak ben je 2.000 euro minder kwijt. Aan die prijzen is dus niets veranderd.

Voor deze uitvoering betaal je minder

Pas als je voor het duurste uitrustingsniveau gaat, krijg je korting. De Sport Business met automaat kost 43.990 euro. Als je zelf wil schakelen ben je 41.990 euro kwijt. Dit betekent dat deze duurste uitvoeringen 1.000 euro goedkoper zijn geworden.