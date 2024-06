Deel dit: Share App Mail Tweet

’s Werelds snelste kart kan van jou zijn, en is goedkoper dan je denkt

Karten is een sport voor echte snelheidsduivels, maar kan je ook met je collega’s tijdens een bedrijfsuitje doen. Voor die laatste doelgroep is deze snelste kart ter wereld met straalmotoren in ieder geval niet geschikt.

Op een indoor kartbaan liggen de maximumsnelheden op zo’n 55 km/h. Al zijn er ook karts die met de juiste overbrenging tot wel 170 km/h halen.

Snelste kart ter wereld

De snelste kart ter wereld gaan nog niets iets harder. Het voertuig staat in het Guinness Book of Records met een topsnelheid van 114,5916 mp/h. Dat is ruim 184 km/h.

De kart is niet meer voorzien van een kleine cilindermotor, maar beschikt over twee straalmotoren. Deze KingTech K450G4’s worden met name gebruikt voor modelvliegtuigen en zijn wellicht niet zo duur als je denkt. Bij de Taiwanese fabrikant kost een straalmotor van het type net geen 6.600 euro.

De snelste kart ter wereld is gebouwd door Skylar January. Hij zegt zo’n 18 maanden onderzoek te hebben gedaan naar hoe hij de kart ging bouwen en naar verschillende straalmotoren. Het kostte de Amerikaan in totaal zes maanden om het project af te maken.

Goedkoper dan je denkt

De bizarre vierwieler is wellicht niet zo duur als je verwacht van de snelste ter wereld. De maker zet het voertuig te koop voor 15.000 Amerikaanse dollar. Al is dit bedrag ook niet vreemd, aangezien de motoren samen zo’n 13.000 euro kosten.

Overigens is de kart niet erg bruikbaar. Aan een race meedoen mag niet met straalmotoren en op de openbare weg is dit al helemaal verboden. Overigens is niet iedere kart illegaal voor de straat. In onderstaande video nemen we je mee in de Kreidler SMC F Kart op de Nederlandse weg.