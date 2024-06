Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze brute Rimac Nevera is door de grote baas zelf samengesteld

De Kroaat Mate Rimac richtte in 2009 EV-merk Rimac Automobili en creëerde daarmee de krankzinnige Nevera (zie hier onze rijtest). Het slechte nieuws: de verkoop van deze EV-hypercar loopt niet storm. Het goede nieuws: de CEO had daardoor tijd zijn eigen auto samen te stellen. Het resultaat mag er wezen.

De topman doet er allerminst geheimzinnig over: de Rimac Nevera verkoopt erg slecht, zo liet hij recent weten tijdens de Financial Times Future of the Car-conferentie. Volgens Mate Rimac waren elektrische auto’s nog cool toen de Nevera ontwikkeld werd. Sindsdien zijn EV’s flink gepusht door overheden, waardoor er veel weerstand is ontstaan. De eerste oplage bestaat uit 150 stuks, maar er zijn tot op heden pas 50 koopcontracten getekend, geeft Mate Rimac toe.

Rimac Nevera samengesteld door CEO Mate Rimac

Dan maar zelf eentje samenstellen, moet hij gedacht hebben. Bestel je een Nevera, dan helpt een designteam je met de samenstelling ervan. Deze experts deden een aantal voorstellen aan Mate Rimac, net zoals ze bij iedere andere klant doen.

Helaas is de CEO, zo geeft hij zelf toe, een lastige klant. Hij kent de auto door en door en gooide alle goedbedoelde adviezen uit het raam. De topman wist namelijk exact hoe zijn eigen Rimac Nevera eruit moest komen te zien.

(Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac)

(Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac) (Afbeelding: Rimac)

Hij wilde dat het koolstofvezel in de panelen duidelijk zichtbaar bleef, maar wel van een rode tint zou worden voorzien. Een lastige opgave, want de lagen koolstofvezel moeten hiervoor zeer secuur gelegd worden, om goed aan te sluiten bij het lijnenspel van de elektrische auto.

Rimac is opgericht en nog altijd gevestigd in Kroatië en dus is handmatig de vlag van het land op de buitenspiegels geschilderd. Binnenin meer verwijzingen naar zijn thuisland. Zo is op het dashboard het hoofd van ‘Solinjanka’ gestikt, dit is een beeld uit het archeologisch museum in Zagreb.

Rimac Nevera (met schade) van Michel Perridon

Ook in Nederland rijdt al een Rimac Nevera rond. Het gaat om die van Bugatti-verzamelaar Michel Perridon. Ter ere van Nederland heeft hij voor een wat opmerkelijkere samenstelling gekozen. Helaas ging het al bij de tweede rit mis.