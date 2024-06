Deel dit: Share App Mail Tweet

“Elektrische BMW M3 Touring goedgekeurd voor productie”

Op veler verzoek hebben de Duitsers van de huidige generatie BMW M3 ook een Touring-variant uitgebracht. Wegens succes verlengd tot in het elektrische tijdperk, zo lijkt het. Een over het algemeen goed ingelichte bron zou namelijk hebben gemeld dat er al groen licht is gegeven voor een stationwagenversie van de toekomstige, elektrische BMW M3.

De BMW M3 wordt door veel petrolheads gezien als heilige graal. Toch wordt ook deze iconische sportwagen in de toekomst elektrisch. Karaktermoord, zouden sommigen zeggen. Maar laten we niet te voorbarig zijn en eerst eens kijken wat de M-divisie ons brengt. De EV, die op het Neue Klasse-platform komt te staan, zou naar verluidt een gigantisch vermogen krijgen.

BMW M3 op basis van Neue Klasse

Het conceptmodel van Neue Klasse-sedan kwam Autovisie op de IAA München al tegen. Hoewel het designteam van BMW de afgelopen jaren een aantal rare fratsen heeft uitgehaald, lijken de meesten positief gestemd over deze toekomstige BMW. Aan de looks zal het dus niet liggen.

Maar er komt volgens een ingewijde op het Bimmer Post-forum meer dan enkel een elektrische sedan. Ook een Touring-variant zou op de planning staan. Die zal nog wel een poosje op zich laten wachten. De elektrische BMW 3-Serie-achtige sedan op basis van de Neue Klasse verschijnt in 2026. De M-modellen daarvan pas later.

Het is dus nog even wachten op een elektrische M3, maar collega Remco Slump spotte in China al wel deze elektrische 3-Serie die we hier helemaal niet kennen.

Elektrische BMW M3 zal gewoon M3 heten

BMW M-topman Frank van Meel gaf overigens eind vorig jaar al aan dat dit model sowieso niet iM3 zullen heten. Want een M3 is een M3. Daarbij gaat het om een belofte, motorsport en emotie, niet de aandrijflijn, zo redeneert hij.

Door de jaren heen kende de M3 dan ook verschillende aandrijflijnen: zo gingen we van een ongeblazen viercilinder, naar twee atmosferische zescilinders. Vervolgens kregen we in de E90-generatie een turboloze V8 waarna BMW terugkeerde naar de zes-in-lijn, dit keer echter mét turbo. Een turbozescilinder ligt ook in de huidige M3, waarbij vierwielaandrijving voor het eerst werd aangeboden.