Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Dacia Duster

Sinds introductie van het eerste model in 2010 heeft de Dacia Duster een trouwe schare fans. Sinds kort zijn we alweer toe aan de derde modelgeneratie. We nemen een duik in de prijslijst en stellen er een samen.

In afmetingen is de Dacia Duster sinds het eerste model nauwelijks gegroeid, maar hij ook wel steeds volwassener. Dat geldt voor de nieuwste versie misschien nog wel het meest. De tweede generatie was vooral een evolutie van de eerste. Hoewel hij herkenbaar blijft als een Dacia, heeft de nieuwste Duster voor het eerst ook een geheel nieuwe vormgeving, met het nieuwe Dacia-merkgezicht en opvallende driehoekige achterlichten. In dit artikel vertellen we meer over de nieuwe Duster, nu gaan we er een samenstellen.

Motoren Dacia Duster

De Dacia Duster is leverbaar met drie motorvariant. De basismotor is de TCe 100, een 1,0-liter driecilinder benzinemotor met 74 kW (100 pk), die als enige motorvariant ook LPG lust. Daarboven staat de TCe 130, een 1,2-liter driecilinder benzinemotor met mild hybrid-technologie en 96 kW (130 pk). De topmotorisering is de Hybrid 140, met een 1,6-liter viercilinder die samen met een elektromotor zorgt voor een systeemvermogen van 104 kW (140 pk). De meeste modellen hebben een handgeschakelde transmissie met zes versnellingen en voorwielaandrijving. De TCe 130 is er als enige optioneel met vierwielaandrijving en de Hybrid 140 heeft als enige een zestrapsautomaat. Afhankelijk van de motorkeuze bedraagt het gemiddelde verbruik 5,0 tot 6,5 l/100 km (Hybrid versus TCe 100).

Uitrustingen Dacia Duster

De Dacia Duster is leverbaar in de uitvoeringen Essential, Expression, Extreme en Journey. De Essential is er alleen met basismotor, de Journey is er niet met vierwielaandrijving en verder kan je alle motoren en uitrustingsniveaus vrij combineren.

Een greep uit de standaarduitrusting: 16-inch stalen wielen, verwarmbare buitenspiegels, handmatige stoelverstelling, stoffen bekleding, handmatig bediende airco en het basis multimediasysteem met Bluetooth (geen andere connectiviteit, wel een smartphonehouder). Verder is het gebruikelijke basispakket aan assistentie- en veiligheidssystemen aanwezig.

Wil je toch meer multimedia, dan voegt de Expression daar een 7-inch digitaal instrumentarium, een 10,1-inch centraal touchscreen, infotainment via Apple CarPlay en Android Auto, 17-inch lichtmetalen wielen,

een achteruitrijcamera, elektrisch bedienbare ramen achter en een algemeen wat luxere aankleding aan toe.

Bij de Extreme krijg je onder andere extra getint glas, keyless entry & start, extra instelmogelijkheden voor de stoelen, automatische airco en microvezel bekleding. Tot slot biedt de Journey onder meer 18-inch lichtmetaal, een Arkamis 3D audiosysteem en vaste dakdragers.

Prijzen Dacia Duster

De Dacia Duster is helaas niet meer de absolute prijspakker die hij ooit was, maar ten opzichte van de concurrentie kan je hem nog steeds niet duur noemen. De prijslijst begint bij 25.590 euro. Wil je de 130 pk-versie, dan zit je op 28.890 euro. Vierwielaandrijving brengt de prijs ineens naar 33.390 euro vanwege de extra bpm. De hybride zit daar met 31.340 euro weer onder.

Kijken we naar de uitrustingsniveaus dan beginnen de prijzen uiteraard ook bij 25.590 euro. De Expression is er vanaf 27.390 euro, de Extreme vanaf 28.890 euro en de Journey kost minimaal 29.390 euro.

Bij Autovisie houden we wel van goed aangeklede auto’s, maar een Dacia is eigenlijk juist op zijn leukst in de meest basic uitvoering. Wij gaan voor de Essential, die nog ‘ouderwets’ kale stalen velgen heeft en een zo analoog mogelijk interieur. Even lekker terug in de tijd, in positieve zin.

Zoals beschreven kiezen we met de Essential wel ook automatisch voor de minst krachtige motor. Dat is wel jammer, want we hadden liever (minstens) de TCe 130 gehad, die krachtiger én zuiniger is. Een 0-100-tijd van 14,0 seconden (12,3 sec. op LPG) zijn we eigenlijk niet meer gewend, al is het nog best te doen in het vlakke Nederland. Alle andere motorvarianten zitten rond de tien seconden.

Exterieuraankleding

Toch blijven we bij onze keuze. Als Essential zijn er niet al te veel mogelijkheden om de Dacia Duster aan te kleden. De standaardkleur is wit, maar dat is wel erg wit. Voor 700 euro meerprijs zijn de enige keuzeopties donkergrijs en kakigroen. Een beperkt palet, maar dat groen is wel precies de kleur die we toch al wilden.

Andere wielkeuzes zijn er niet voor de gekozen uitvoering, maar ook dat geeft niet. We vinden juist die stalen velgen zo leuk staan bij deze auto.

Interieuraankleding

Ook de stoffen Essential-bekleding is de enige ‘keuze’ voor de interieuraankleding, maar dat is ook prima.

Pakketten en losse opties

Een losse optielijst is er niet zozeer, wel zijn er een aantal accessoires om uit te kiezen. Van kofferbakmatten en dorpelbeschermers (ca. 50 tot 150 euro) tot zaken zoals treeplanken, een trekhaak en fietsendragers (rond de 550 euro). Zelfs een complete tent om aan de achterzijde van de auto te bevestigen (537 euro) behoort tot de mogelijkheden.

Wij houden het bij de treeplanken (667 euro), trekhaak (960 euro) en vervangen de sprietantenne voor een haaienvinexemplaar (170 euro). Dat laatste is een kleinigheid, maar kan handig zijn als je daadwerkelijk de gebaande paden verlaat en/of dingen op het dak wilt vervoeren.

‘Onze’ Dacia Duster

Uiteindelijk hebben we voor 28.087 euro een extra robuuste versie van de toch al doelmatige Dacia Duster samengesteld. Wat er niet op zit kan niet stukgaan, buiten de gebaande paden hoef je niet zo bang te zijn voor krassen op het lichtmetaal (of waar dan ook) en als je toch connectiviteit wilt heb je daarvoor je smartphone. Kortom, we zijn klaar voor het avontuur. Wel zouden we de Dacia-dealer nog even heel lief aankijken en vragen ze de Essential niet toch met een krachtiger motor willen leveren…

