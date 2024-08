Deel dit: Share App Mail Tweet

Beroep tegen vrijspraak teambaas Horner van Red Bull afgewezen

De vrouw die Christian Horner, teambaas van Formule 1-renstal Red Bull, heeft beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag is zonder succes in beroep gegaan tegen zijn vrijspraak. Dat heeft de ploeg van wereldkampioen Max Verstappen in de Formule 1 laten weten.

“Eerder dit jaar is een klacht tegen Christian Horner onderzocht”, meldt Red Bull. “Een onafhankelijke advocaat, aangesteld door de staat, behandelde deze klacht via de klachtenprocedure van het bedrijf en wees haar af. De klager ging in beroep, wat een andere onafhankelijke advocaat uitvoerde. Alle fasen van de beroepsprocedure zijn nu afgerond, met als eindresultaat dat het beroep niet wordt gehonoreerd. Red Bull heeft de conclusies geaccepteerd en overgenomen. Het interne proces is afgerond. Ons bedrijf respecteert de privacy van alle werknemers en zal op dit moment geen verdere publieke uitspraken doen over deze zaak. Red Bull is vastbesloten om te blijven voldoen aan de hoogste voorwaarden voor een goede werkplek.”

Red Bull sprak teambaas Horner begin maart vrij van de beschuldigingen van ongepast gedrag na een onafhankelijk onderzoek. De zaak bleef echter aandacht opeisen, nadat er een e-mail was rondgestuurd met screenshots van WhatsApp-gesprekken die Horner zou hebben gevoerd met de vrouw die hem had aangeklaagd. Jos Verstappen, de vader van Max, uitte zich ook negatief over Horner.

Het hele seizoen is het al onrustig bij Red Bull. Topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley hebben aangekondigd te vertrekken.

ANP