Ultiem bouwpakket: koop deze werkende 0,3-liter V8 met 4 pk

Zoek je nog een leuke bezigheid voor dit weekend? Bouw dan deze Toyan FS-V800: ‘s werelds kleinste, werkende V8.

Toyan is een Chinees modelbouwbedrijf opgericht in 2015. Het merk focust zich op miniscule verbrandingsmotoren zoals deze V8.

Kleinste V8 met 4,3 pk

Hoewel Toyan veelal één- en tweecilinders maakt, kun je ook ieniemini wankelmotoren en achtpitters kopen. De FS-V800 is volgens DIY Garage, een groot YouTube-kanaal in de modelbouwwereld, zelfs de kleinste V8 ooit.

De motor weegt iets meer dan 2 kilogram en elke cilinder heeft een inhoud van 3,5 cc, waarmee het totale slagvolume uitkomt op 28 cc. De zuigers hebben een diameter van bijna 1,7 centimeter. De slaglengte bedraagt eveneens 1,7 centimeter. Het toerengebied ligt tussen de 1.800 en 12.500 toeren per minuut en de watergekoelde mini-V8 genereert een maximum vermogen van 4,3 pk.

Prijs van de Toyan FS-V800

De V8 mag dan klein zijn, goedkoop is hij niet. Op Amazon wordt hij aangeboden voor omgerekend een kleine 2.500 euro. Helaas biedt Amazon niet de mogelijkheid de achtpitter naar Nederland te verzenden. Op AliExpress vind je de V8 (optioneel zelfs met supercharger) voor vergelijkbare bedragen. De Chinese e-commercesite levert wel in Nederland, al moet je dan hoogstwaarschijnlijk nog flinke importkosten betalen. Bovendien: durf je zomaar dik twee mille achter te laten bij AliExpress?

Waag je de gok en komt de Toyan FS-V800 aan, dan ben je er nog niet. Een deel van het vermaak is dat je de mini-V8 zelf in elkaar moet zetten. In de doos vind je alles wat je nodig hebt om de V8 aan de praat te krijgen. Zo tref je uiteraard het motorblok, maar ook zaken zoals de krukas, de kop (met daarin al wel de minuscule kleppen), zuigertjes, zuigerveren, drijfstangen, distributieriem, uitlaatspruitstukken, asjes, lagers en andere onderdelen. Eigenlijk is het een puzzel voor autofanaten. Geen zin om 2.500 euro af te tikken, maar wel zien hoe je de V8 in elkaar bouw én hoe hij loopt? Kijk dan onderstaande video.