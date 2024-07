Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe McLaren P1 van LEGO Technic bestaat uit 3.893 stenen

Met deze nieuwe set ben je wel even zoet. Deze McLaren P1 bestaat namelijk uit maar liefst 3.893 bouwstenen. Ideaal voor autoliefhebbers met een LEGO Technic-hobby die wat tijdverdrijf zoeken deze vakantie.

Denk overigens niet dat LEGO enkel voor kinderen is. Integendeel, deze bouwset wordt door het merk zelfs enkel aan 18-plussers aanbevolen.

McLaren P1 als LEGO Technic-bouwset

Je bouwt dus een miniatuurversie (schaal 1:8) van de McLaren P1. Hij is 59 centimeter lang, 25 centimeter breed en 14 centimeter hoog. Een waar pronkstuk, als je hem af krijgt. Het is geen makkelijke bouwset en je zult hem niet binnen enkele uurtjes af hebben.

De real deal is een hypercar uit 2013. Hij wordt aangedreven door een V8 én een elektromotor. Samen zijn die goed voor maar liefst 916 pk. Net als op veel andere plekken, lees je ook op de LEGO-site dat in totaal 375 exemplaren van de plug-in hybride zijn gemaakt, maar dat klopt niet. McLaren bouwde er meer. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze video.

Extreem gedetailleerd

Gelukkig geldt diezelfde beperkte oplage niet voor de LEGO Technic-variant, die volgens het merk zelf uitzonderlijk gedetailleerd is. En we moeten toegeven dat het een schitterende set is. Ondanks het hoekige karakter van de blokkenfabrikant, herkennen we er duidelijk de vloeiende lijnen van een McLaren P1 in. Net als de echte auto, is dit model voorzien van vleugeldeuren die (dankzij een nieuwe schokdemper) met eenzelfde vloeiende beweging openen.

Maar het gaat nog zo veel verder dan dat. Je zult namelijk ook de V8 en de daarbij behorende zeventraps versnellingsbak in elkaar moeten zetten. Een priegelwerkje, maar als het je lukt, kun je met een pook tussen de E-stand en hybridestand schakelen. Daarbij bewegen de zuigers van de achtcilinder echt op en neer. Zoals we al zeiden: dit is geen kinderspel.

Prijs van de set

Al dit moois komt uiteraard ook met een prijs. Een prijs die eveneens McLaren-waardig is. Deze McLaren P1-bouwset van LEGO Technic kost je namelijk 450 euro en is vanaf 1 augustus te koop. Gelukkig zijn er ook goedkopere alternatieven, zoals deze elektrische G-klasse van LEGO.