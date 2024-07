Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen met nieuwe motor naar snelste tijd vrije training

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training van de Grote Prijs van België de snelste tijd gereden. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 kwam op het circuit van Spa-Francorchamps tot een tijd van 1.43,372. De Nederlander wisselde voor het weekend opnieuw zijn motor, waardoor hij tien plaatsen gridstraf kreeg voor de race van zondag.

Oscar Piastri (McLaren) was 0,531 langzamer dan Verstappen. Alexander Albon reed de derde tijd.

Verstappen reed met de nieuwe motor en op harde banden in zijn eerste ronde meteen de snelste tijd en verbeterde zich daarna meerdere keren in de eerste fase van de training. Ook op zachte banden kwam de concurrentie niet bij hem in de buurt.

WK-stand

Door de gridstraf zal Verstappen zondag in goeden doen moeten zijn, om zijn zegereeks sinds 2021 op Spa-Francorchamps voort te zetten. Een overwinning na een gridstraf is echter niet onmogelijk, zo bleek vorig jaar. Tijdens de laatste editie won Verstappen voor de derde keer op rij in België, nadat hij door een gridstraf vanaf de zesde positie had moeten beginnen.

Verstappen heeft met 265 punten de leiding in de WK-stand. Lando Norris staat tweede op 189 punten. De tweede vrije training is vrijdag om 17.00 uur.

ANP