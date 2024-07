Deel dit: Share App Mail Tweet

Tien plaatsen gridstraf Verstappen voor Grote Prijs van België

Max Verstappen heeft voor de Grote Prijs van België tien plaatsen gridstraf gekregen. De regerend wereldkampioen van Red Bull wisselde voor het weekend op Spa-Francorchamps opnieuw zijn motor, waarmee hij zijn jaarlimiet van vier krachtbronnen heeft overschreden.

Verstappen speculeerde donderdag al over het wisselen van zijn motor in België. Hij dacht dat het beter was een gridstraf voor een motorwissel te pakken op een circuit als Spa-Francorchamps dan op circuits waar het lastiger is om in te halen.

“Bepaalde circuits zijn gunstiger dan andere”, zei de Red Bull-coureur over een mogelijke gridstraf. “Op een stratencircuit, waar inhalen moeilijker is, willen we geen straf voor de motor.” Hij noemde het daarom waarschijnlijk om het in België te doen.

Verstappen reed vrijdag tijdens de eerste vrije training de snelste tijd. Om 17.00 uur staat de tweede vrije training op het programma.

