Dit is de goedkoopste EV-occasion: wat krijg je voor die spotprijs?

Langzaam verschijnen er meer goedkope elektrische auto’s. Denk aan de Box, de Inster, de ë-C3 en de vernieuwde Spring. Toch zijn al die modellen nog altijd vele malen duurder dan deze Nissan Leaf-occasion, die met zijn prijskaartje de goedkoopste (werkende) EV is op Gaspedaal.nl.

Het gaat om een exemplaar uit 2011, waarmee het een Nissan Leaf van de eerste lichting is. De elektrische auto staat in Amsterdam te koop voor slechts 4.100 euro. Maar wat kun je voor die prijs verwachten?

Nissan Leaf met 24 kWh-accu

Niet zo veel, moeten we eerlijk zeggen. Aan boord van de dertien jaar oude EV tref je een 24 kWh-accupakket, waarvan slechts 22 kWh bruikbaar is. Dat stelt niet heel veel voor. Tegenwoordig kom je grotere accu’s tegen in sommige plug-in hybrides. De elektrische auto heeft 122.604 kilometer gereden. Dat is niet extreem veel, dus hoeft de accu niet per se in slechte staat te zijn.

Slechte staat of niet, de actieradius van de Nissan Leaf blijft zeer beperkt. Op papier zou de EV zo’n 160 kilometer moeten kunnen halen, maar we hoeven je vast niet uit te leggen dat daar in de praktijk maar weinig van overblijft. “De range ligt tussen de 50 en 60 kilometer”, staat bij de advertentie, waarmee de verkoper een vrij pessimistische, maar vermoedelijk wel eerlijke schatting lijkt te geven. Tja, dat houdt niet over. Enkel voor korte ritjes in de stad is deze EV-occasion dus nog bruikbaar.

Specificaties van de occasion

Is de elektrische auto leeg, dan kun je met maximaal 46 kW snelladen. Aan de AC-lader haalt deze Leaf standaard 3,3 kW. Niet heel veel, maar de accu is dan ook niet bijzonder groot. De EV-occasion is voorzien van een elektromotor die 109 pk en 280 Nm koppel levert. Voldoende om in 11,9 seconden van 0 naar 100 km/h te accelereren en een topsnelheid van 144 km/h te halen.

Koopwijzer

De Nissan Leaf is de laatste jaren vrij betrouwbaar gebleken en ook accudegradatie is geen enorm probleem gebleken. Ook de onderhoudskosten zijn dankzij de elektrische aandrijflijn (die minder onderdelen telt) beperkt, zo stelden we eerder in onze Koopwijzer van de Nissan Leaf.

“De auto is in technisch goede staat”, schrijft de verkoper. De EV is nog tot september volgend jaar voorzien van apk. Bij de advertentie is overigens ook een filmpje geplaatst waarin de aanbieder met een behoorlijk tempo door een woonwijk scheurt. Vermoedelijk om te laten zien hoe goed de EV nog rijdt. Als de meeste kilometers met een iets gematigder tempo verreden zijn, is deze Nissan Leaf-occasion mogelijk nog een leuk elektrisch stadsautootje voor 4.100 euro.