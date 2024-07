Deel dit: Share App Mail Tweet

Turbo’s doen wonderen: krankzinnige nieuwe Corvette ZR1 in cijfers

Terwijl in Europa elke leuke sportwagen (mond)dood wordt gemaakt, geniet men in Amerika nog van bulderende V8-motoren. In deze nieuwe Chevrolet Corvette ZR1, het sportieve topmodel, komt de achtpitter voor het eerst af fabriek met turbo. Daardoor noteert de muscle car met middenmotor krankzinnige cijfers.

De achtste generatie Corvette is er een van vernieuwing. Zo werd in deze zogenaamde Stingray de V8 voor het eerst achter de voorstoelen geplaatst. Ook zagen we het model voor het eerst met elektromotor, waarmee het systeemvermogen van deze E-Ray steeg tot maar liefst 650 pk. Toch is dat kinderspel vergeleken met het vermogen van de ZR1 die nu onthuld is. Met het ZR1-embleem weet je dat je met de allerkrachtigste variant te maken hebt. De ultieme Corvette.

Specs van de Corvette ZR1 met twin-turbo V8

In zijn thuisland is de sportwagen een populair model om te tunen. Echte pk-jagers schroefden al een turbo op de achtcilinder van hun Corvette om het maximale vermogen eruit te halen.

In het geval van de Corvette ZR1 zitten er af fabriek al twee turbo’s op de 5,5-liter V8. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van het merk. Het gruwelen zal puristische liefhebbers van atmosferische blokken vergaan zodra ze horen wat deze turboset-up bewerkstelligt.

Vermogen

Deze Corvette ZR1 is immers met afstand de sterkste ‘Vette ooit. De geblazen V8 produceert namelijk een ongekende 1.079 pk. Wow! Dat is meer dan een Bugatti Veyron, Mercedes-AMG One en een Tesla Model S Plaid.

Het maximale vermogen komt vrij bij zo’n 7.000 toeren per minuut, maar de achtpitter draait vrolijk door tot maar liefst 8.000 toeren per minuut.

Koppel

De Corvette ZR1 levert daarbij 1.123 Nm koppel. Zeker met de Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden (optioneel gehuld om wielen van koolstofvezel) is dat genoeg om de straatstenen uit de grond te trekken.

Gewicht

Tegelijkertijd weegt de Corvette ZR1 met een leeggewicht van 1.665 kilogram (1.705 kilogram in het geval van de cabriolet) minder dan de minder krachtige E-Ray. De ZR1 hoeft immers geen elektromotor of zware accu mee te zeulen.

(Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette)

(Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette)

Snelheid

Hoewel het merk stelt dat de nieuwe Corvette ZR1 de quarter mile in minder dan 10 seconden kan volbrengen (zoals bijvoorbeeld de Porsche 911 Turbo S), laat het zich nog niet uit over 0 tot 100-tijden. Wel is de topsnelheid bekend: 346 km/h. Bizar! Dat is vergelijkbaar met de Lamborghini Aventador

Downforce

De aerodynamica van de Corvette ZR1 zorgt voor de nodige downforce. Op topsnelheid biedt al het vleugelwerk maar liefst 544 kilogram neerwaartse druk. Dat is meer dan een track-ready Lamborghini Huracán STO. Het is ongelooflijk dat de muscle car evengoed zo’n hoge topsnelheid weet te halen.

(Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette)

(Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette) (Afbeelding: Corvette)

Prijs

Wat het absolute topmodel zal kosten, is nog niet bekend. In standaardvorm verbaasde de Stingray ons al. Je krijgt namelijk veel prestaties voor je geld. Althans, in Amerika, waar geen torenhoge bpm-straffen worden uitgedeeld.

Evengoed zal aan deze Corvette ZR1 een flink prijskaartje hangen. Het huidige topmodel, de Z06, koop je in de Verenigde Staten vanaf iets meer dan 114.000 dollar (omgerekend zo’n 105.000 euro). Verwacht wordt dat de ZR1 tussen de 150.000 en 200.000 dollar zal kosten. Dat komt omgerekend neer op zo’n 138.000 tot 185.000 euro.