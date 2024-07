Deel dit: Share App Mail Tweet

Blunder: Bugatti Chiron-eigenaar rijdt weg met tankspuit in de auto

De eigenaar van deze Bugatti Chiron was vermoedelijk verdwaald in zijn gedachten toen hij het tankstation verliet. Terwijl hij de Shell in het Californische Costa Mesa verliet, zat de tankspuit namelijk nog in de hypercar.

Tja, zo’n blunder gaat niet onopgemerkt voorbij. Zeker niet als je in een Bugatti Chiron rijdt. Gezien de flinke achtervleugel lijkt het om een Pur Sport-uitvoering te gaan te gaan.

Bugatti Chiron beschadigt pomp van tankstation

Met een 8,0-liter quad-turbo W16 ben je vaste klant van het tankstation. Nadat de onfortuinlijke Bugatti-eigenaar (als die combinatie bestaat) de tankspuit in zijn peperdure hypercar steekt, loopt hij naar binnen om het een en ander te kopen. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe hij bij terugkomst zonder de tankslang weer terug te hangen in zijn auto stapt en wegrijdt. Als de tankslang na enkele meters knapt, realiseert hij zich dat iets mis is en trapt hij vlug op de rem. Hij stapt uit om de kapotte slang op te ruimen en zijn tankdop vast te draaien.

Het is te hopen dat de 1.500 pk sterke Bugatti Chiron Pur Sport met een nieuwprijs van onbeschadigd is gebleven. Maar zelfs als dat zo is, komt de pechvogel er niet zonder kosten vanaf. De eigenaar van het tankstation vertelde aan het Amerikaanse Road & Track dat de Bugatti-bezitter 200 dollar aan schadeherstel moest betalen. Maar goed, iemand met een auto van 3,2 miljoen euro (ex. belastingen) ligt daar niet wakker van.

Bugatti Tourbillon als opvolger van de Chiron

Hoewel de W16-motor in deze Pur Sport weergaloos is, stapt het hypercarmerk daar nu toch vanaf. Recent stelden we je voor aan de opvolger van de Chiron: de Bugatti Tourbillon. Deze exclusieve bolide heeft een atmosferische V16 die samen met drie elektromotoren maar liefst 1.800 pk produceert. In de exclusieve video hieronder vertelt Autovisie je alles over de hagelnieuwe Bugatti.