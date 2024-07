Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen pakt waarschijnlijk gridstraf in Spa-Francorchamps

Max Verstappen denkt dat het beter is een gridstraf voor een motorwissel te pakken op een circuit als Spa-Francorchamps dan op circuits waar het lastiger is om in te halen. De verwachting is dat Red Bull komend weekeinde de motor in de wagen van de wereldkampioen gaat wisselen. Daarmee heeft hij zijn jaarlimiet van vier krachtbronnen overschreden, wat hem op een gridstraf van tien plaatsen komt te staan.

“Bepaalde circuits zijn gunstiger dan andere”, zei de Red Bull-coureur over een mogelijke gridstraf. “Op een stratencircuit, waar inhalen moeilijker is, willen we geen straf voor de motor.” Hij noemde het daarom waarschijnlijk om het hier te doen.

Het ligt voor de hand dat Red Bull voor de race in België kiest. Spa is een circuit waar inhalen goed mogelijk is. Dat heeft Verstappen de afgelopen twee jaar bewezen. Vorig jaar begon hij door een gridstraf vanaf de zesde plek en won met 22 seconden voorsprong. Het jaar daarvoor startte Verstappen vanaf de veertiende plek en nam na achttien ronden de leiding al over.

Verstappen denkt wel dat het lastig gaat worden dit jaar. “De teams liggen dichter bij elkaar en McLaren is waarschijnlijk het snelste, dus het gaat niet zo gemakkelijk zijn om terug te komen als in de afgelopen twee jaar. Toen hadden we een voorsprong en keek ik ook naar die inhaalrace uit. Nu weet ik dat het zwaar gaat worden, maar je weet het nooit. Een Formule 1-race is nooit rechttoe rechtaan. Er kan altijd wat gebeuren en hopelijk hebben we een beetje geluk.”

ANP