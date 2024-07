Deel dit: Share App Mail Tweet

De échte reden waarom je een Porsche met je linkerhand start | Sjoerds Weetjes 410

Voor wie niet regelmatig in een Porsche rijdt, is het soms even zoeken naar het contactslot of de draaisleutel. Die tref je die in de meeste modellen van het Duitse merk aan de linkerzijde aan. Hoe dat ooit is ontstaan legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Vraag een autoliefhebber waarom bij het gros van de Porsche-modellen het contactslot in een linksgestuurde uitvoering zich aan de linkerzijde van het stuurwiel bevindt, en je krijgt het verhaal over Le Mans te horen. Maar is dat de daadwerkelijke reden dat er ooit een Porsche met het contactsleutel aan de linkerzijde van het stuurwiel ontstond? Het antwoord is nee. Wat de echte reden is, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij geeft tevens aan waarom niet alle Porsches het contactslot links hebben, los van de rechtsgestuurde exemplaren.

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering op Autovisie.nl en het YouTube-kanaal van Autovisie, waarin Sjoerd je meeneemt in de wereld achter een bepaald model of juist een specifiek item, zoals het contactslot van een Porsche. In deze eerdere aflevering verklaarde Sjoerd al hoe de Heritage Design Editions van Porsche ontstonden. Hij onthulde het ontstaan van de 997 Speedster, legde uit waarom alle exemplaren van de 997 Sport Classic identiek zijn, stelde de 992 Sport Classic als enige in de wereld op video voor en vertelt waarom Volkswagen-testrijders bang waren van de 959.

