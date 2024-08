Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer Suzuki Swift: prijzen, problemen en uitvoeringen

De vierde generatie Suzuki Swift is een doordachte lichtgewicht. We duiken in de prijzen problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Aan een goed concept hoef je weinig te veranderen. De vierde modelgeneratie van de Suzuki Swift verpakt de vertrouwde positieve eigenschappen in een strakkere vormgeving en is lichter, ruimer en efficiënter dan zijn voorganger.

Carrosserie Suzuki Swift

De nieuwe Suzuki Swift van 2016, modelcode RZ/AZ, is 3,84 meter lang en uitsluitend leverbaar als vijfdeurs hatchback. Mede dankzij het nieuwe Heartect-platform is de B- segmenter opvallend licht. Zonder het gebruik van kostbare materialen weegt het instapmodel slechts 815 kilo. Behalve zo’n 100 kilo lichter is de nieuwkomer korter, breder en lager dan de uitgaande generatie.

Tegelijkertijd zorgt de toegenomen wielbasis voor meer binnen- en bagageruimte (265-947 liter). De vormgeving is herkenbaar, maar toch helemaal nieuw. Vertrouwde beeldelementen van het vorige model, zoals de langgerekte koplampen en op de hoeken geplaatste achterlichten, gaan samen met een nieuwe zespunts grille, achterdeuren met verborgen handgrepen en een optisch ‘zwevend’ dak. Fabrieksopties zijn onder meer mistlampen, led- koplampen en privacy-glas. Topmodel Swift Sport heeft een sportpakket met dikkere bumpers, een andere grille en een achterbumper met diffuser, waar twee kloeke uitlaatpijpen doorheen steken. In het najaar van 2020 volgt een kleine facelift, die het uiterlijk van de Swift subtiel maar effectief opfrist.

Interieur Suzuki Swift

Ook het interieur is een visuele voortzetting van de vorige Swift. De vormgevers hebben de meeste creativiteit gereserveerd voor onderdelen die de bestuurder ziet en aanraakt. Hieronder vallen het roodverlichte instrumentencluster met double bubble-overkapping, meters met ‘hangende’ naalden en een afgeplat driespaaks stuur.

(Afbeelding: Suzuki) (Afbeelding: Suzuki) (Afbeelding: Suzuki)

(Afbeelding: Suzuki) (Afbeelding: Suzuki) (Afbeelding: Suzuki)

Naast een geïntegreerde radio/cd/mp3-speler is een uitgebreider Audiovisual-infotainmentsysteem met 7-inch aanraakscherm beschikbaar. Verder overheerst nuchterheid. De toegepaste kunststoffen zijn en beperkt aaibaar en eenvoudig; het lage gewicht moet immers ergens vandaan komen. De zwartgrijze kleurstelling wordt in sommige uitvoeringen opgefleurd met sierdelen in contrastkleur. De lijst met veiligheids- en comfortvoorzieningen is bij de tijd. Naast airco en een noodremsysteem zijn onder meer keyless entry, stoelverwarming, automatische airco en parkeerhulp met achteruitrijcamera leverbaar, aangevuld met adaptieve cruise control, een rijbaanassistent, verkeersbordherkenning en dodehoekwaarschuwing. De Swift Sport is aangekleed met sportstoelen en rode accenten.

Motor

Het motoraanbod van de Swift bestaat volledig uit benzinemotoren. Er is keuze uit een turboloze, indirect ingespoten viercilinder 1.2 DualJet (90 pk, 120 Nm) en een driecilinder 1.0 BoosterJet turbomotor (112 pk, 160 Nm). Beide zijn geleverd zonder en met Suzuki’s ‘SVHS’ micro- hybridetechniek, die gebruik maakt van een starter/generator en een klein accupakket. De Swift Sport heeft een viercilinder 1.4 BoosterJet-turbomotor (140 pk, 230Nm). In 2020 verschijnt de 1.4 BoosterJet met mild-hybride techniek (129 pk, 235Nm). Niet lang daarna debuteert de nieuwe 1.2 Smart Hybrid-aandrijflijn (83 pk, 107 Nm). Zoals je van Suzuki kan en mag verwachten, zijn de motoren degelijk en betrouwbaar. Dit geldt ook voor de direct ingespoten gedownsizede turbomotoren, uiteraard onder voorbehoud van regelmatige en tijdige oliewissels.

Transmissie

Vanaf de introductie is de Suzuki Swift leverbaar met voorwielaandrijving en een handgeschakelde of automatische transmissie. Naast een handgeschakelde vijfversnellingsbak zijn een traploze cvt-automaat (1.2) en een zestraps automaat met koppelomvormer (1.0) leverbaar. De Swift Sport heeft een zestraps handbak.

📆Tijdlijn Najaar 2016 – introductie nieuwe Suzuki Swift (RZ/AZ) 2017 – Sport, Sportline 2019 – Sport Katana 2019 – Allgrip, Sport mild-hybrid Najaar 2020 – facelift, 1.2 Smart Hybrid Najaar 2023 – introductie nieuwe Suzuki Swift (YED)

In 2019 voegt Suzuki een Allgrip-variant aan het aanbod toe. Allgrip maakt gebruik van een visco- koppeling die de aandrijfkracht bij gripverlies (deels) naar de achterwielen stuurt. Vierwielaandrijving is uitsluitend leverbaar in combinatie met de 1.2 viercilinder. Bij handgeschakelde uitvoeringen is de conditie van de koppeling een controlepunt, specifiek bij auto’s die veel stadskilometers hebben afgelegd.

Wielophanging

Op onderstelgebied houdt Suzuki vast aan de vertrouwde set-up in deze klasse. Onafhankelijke McPherson-voorwielophanging gaat samen met een semi-onafhankelijke torsie- achteras. Mede dankzij de lage voertuigmassa zijn de rijeigenschappen levendig. Tijdens de introductie spreekt Autovisie van een ‘swingend rijgedrag’ met voldoende comfort en lichte, maar voldoende communicatieve besturing. Reguliere uitvoeringen staan op 15- of 16-inch wielen. De Suzuki Swift Sport heeft een aangescherpte besturing, een 15 mm verlaagd sportonderstel en 17-inch wielen. De Sport Katana heeft een extra sportief sportonderstel, een veerpootbrug en 18-inch wielen. De Allgrip heeft een 25 mm hoger onderstel, dat de bodemvrijheid vergroot.

Welke Suzuki Swift moet ik hebben?

Een lichte auto heeft weinig vermogen nodig om vlot en zuinig te rijden. Op motorisch gebied is de ongecompliceerde 1.2 viercilinder krachtig genoeg om de Suzuki Swift aan keurige prestaties te helpen. De 1.0 BoosterJet is voelbaar rapper en slechts marginaal minder zuinig. Uitvoeringen heten Comfort (15-inch wieldoppen, airco, radio/cd/mp3, Bluetooth), Select (16- inch lichtmetaal, mistlampen, privacy-glas, stoelverwarming, 7-inch infotainment, camera), Sportline (16-inch lichtmetaal, mistlampen), Stijl/Style (16-inch lichtmetaal, led-koplampen, keyless, automatische airco, ACC) en Sport (17-inch lichtmetaal, sportpakket, led-koplampen, sportstoelen).

Moet de Suzuki Swift het worden?

Net als de Lotus Elise bewijst de vierde generatie Swift dat gewichtsbesparing een intelligente en betaalbare manier is om een auto efficiënter en dynamischer te maken. Het lage gewicht helpt de Suzuki Swift aan goede prestaties, een gunstig verbruik, goede rijeigenschappen en lage vaste lasten.

Of dat opweegt tegen de achterblijvende EuroNCAP-score en een interieur met suboptimale geluiddemping en een laag verwengehalte, is zoals altijd een persoonlijke afweging. Boven alles is deze Swift nieuw en gebruikt één van de betrouwbaarste auto’s in zijn klasse. Die ondergewaardeerde eigenschap kan de balans alsnog in het voordeel van deze slimme vlieggewicht laten doorslaan.

Wat kost een Suzuki Swift?

Voor deze Suzuki Swift beginnen de prijzen op Gaspedaal.nl bij 8.995 euro voor een Swift 1.2 Comfort (2019, 142.000 km). De driecilinder BoosterJet heeft een aanzienlijk hogere instapprijs, namelijk minimaal 11.445 euro voor een Swift 1.0 Stijl SHVS (2017, 159.000 km). Uitvoeringen met automatische transmissie zijn er vanaf 12.495 euro voor een 1.2 Select (2018, 177.000 km) en vanaf 12.990 euro voor een 1.0 Stijl (2017, 99.000 km). De Swift Sport komt in beeld vanaf 13 mille (2019, 178.000 km). De zeldzame 1.2 Allgrip start bij 14.950 euro (Select, 2018, 104.000 km). Het faceliftmodel van modeljaar 2021 is te koop vanaf 13.700 euro (1.2 Smart Hybrid, 2021, 130.000 km).