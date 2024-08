Deel dit: Share App Mail Tweet

Vliegend tapijt! De grote, luxe Nio EL8 biedt topcomfort

De elektrische SUV’s van Nio lijken een setje matroesjkapoppen. De EL6 past in de grotere EL7 en de EL7 past in de nóg grotere Nio EL8. Want meer verschil is er op het eerste gezicht niet.

Een leek zal het verschil tussen de Nio EL6, EL7 en EL8 moeilijk zien. Ze hebben dezelfde proporties, dezelfde dichte neus, dezelfde geknepen dagrijverlichting, dezelfde separate koplampunits en dezelfde led-strip over de achterkant. Je moet ze naast elkaar zetten om het verschil in omvang te zien.

Nio EL8 ruim 5 meter lang

De EL6 is 4,85 meter lang, met een wielbasis van 2,91 meter, en de EL7 zit daar iets boven, met een lengte van 4,91 meter en een wielbasis van 2,96 meter. Duidelijk een klap groter is de EL8, die in de lengte maar liefst 5,09 meter meet, met tussen de voor- en achterwielen een afstand van 3,07 meter.

Geen zevenzitter

‘Mooi, een zevenzitter’, denk je, maar nee… Nio houdt het bij zes zitplaatsen, want de EL8 is met name bedoeld als luxe-SUV. Hij is alleen te krijgen met twee stoelen op de middelste zitrij, naar keuze met een doorloop naar achteren of een console tussen de zetels met koelkast en drie draadloze telefoonladers.

De ruimte is enorm. Op de derde rij kom je met een lengte van 1,90 meter weliswaar in de knel met je hoofd, maar kinderzitjes zijn het zeker niet. Pubers en compactere volwassenen houden het er zonder twijfel honderden kilometers uit.

Op de stoelen ervoor past zelfs Olivier Richters, de Dutch Giant, met zijn lengte van 2,18 meter. De kofferbak van de EL8 valt een beetje tegen. Achter de derde zitrij is plek voor 265 liter aan koffers, tassen en dozen. Klap je de twee stoelen elektrisch om, dan ontstaat er een laadruimte van 810 liter.

Fraai afgewerkt interieur

Het mooi afgewerkte dashboard van de EL8 zal iedereen die weleens in een Nio heeft gereden bekend voorkomen. Als bestuurder kijk je uit over een 10,2-inch digitale cockpit, een head-up display en een 12,8-inch infotainmentscherm.

Fysieke knoppen zijn er nauwelijks, alleen op het stuur en in beperkte mate op de middenconsole, waaronder een druktoets voor de rijmodi. De rest van de bediening gaat via het centrale scherm. Dat is niet ideaal, omdat je de aandacht voor sommige acties te lang van de weg moet halen.

Standaard luchtvering

Ondanks de uiterlijke overeenkomsten van de EL8 met de EL6 verschillen de modellen onderhuids behoorlijk. De EL6 staat op een stalen chassis en maakt gebruik van stalen veren. In het onderstel van de EL8 is meer aluminium verwerkt en bovendien heeft-ie standaard luchtvering.

Het verschil is direct merkbaar in het rijcomfort. De EL8 is als een vliegend tapijt, om dat cliché maar weer eens van stal te halen. Hij glijdt soepel over oneffenheden heen en wiegt zijn inzittenden zachtjes naar hun bestemming.

Twee batterijvarianten

Hij is verfijnd. Nio levert de EL8 altijd met twee elektromotoren. Ze leveren samen 653 pk en 850 Nm en slingeren de meer dan 2.500 kilo wegende SUV in zijn sportiefste stand in 4,1 seconden naar 100 km/h en een begrensde top van 200 km/h.

Er zijn twee batterijvarianten. De 75 kWh-versie komt 390 kilometer ver en kan met 140 kW DC-laden. In de 100 kWh-variant is 510 kilometer mogelijk en blijft de teller aan een snellaadpaal op 240 kW staan. Waarom kiest Nio niet voor hogere laadsnelheden? Omdat het merk inzet op batterijwisselen.