Zwaardere straffen voor coureurs F1 bij kritiek op stewards

De internationale autosportfederatie FIA gaat coureurs en teambazen voortaan zwaarder straffen bij openlijke kritiek op stewards en wedstrijdofficials. Dat heeft voorzitter Mohamed Ben Sulayem aangekondigd in een verklaring op Instagram. Volgens de voorzitter hebben recente onderzoeken aangetoond dat negatieve opmerkingen van met name coureurs leiden tot haatberichten op sociale media.

“Onze stewards moeten bereid zijn om kracht te tonen bij het bestrijden van deze vorm van misbruik. Ik roep ze op om te laten zien dat de FIA geen enkele vorm van misbruik in onze sport toestaat.”

De autosportbaas gaf geen details over het onderzoek en ook de hoogte van de straffen is niet nader toegelicht. Coureurs van wie bekend is dat ze dit seizoen kritiek uiten op de stewards zijn Fernando Alonso en Max Verstappen.

