De prachtige Mazda EZ-6 komt naar Europa! Gaan jullie ‘m leasen?

Op de afgelopen autoshow van Beijing introduceerde Mazda de EZ-6, een fraaie, elektrische sedan in het D-segment. In eerste instantie zou het model alleen in Azië op de markt komen, maar nu bevestigt Mazda dat de EZ-6 ook naar Europa komt.

De EZ-6 bindt de strijd aan tegen onder meer de BMW i4, Nio ET5, Polestar 2 en Tesla Model 3. Hij is de elektrische tegenhanger van de Mazda 6 en wordt geproduceerd door de joint venture van Mazda met Changan.

Mazda EZ-6 wereldwijd

Opvallend is dat het merk nu heeft aangekondigd dat de EZ-6 de eerste wereldwijde, elektrische Mazda zal zijn. Het model komt in de herfst naar Europa. En dat is nodig ook, want momenteel verkoopt Mazda hier alleen de MX-30, die qua actieradius behoorlijk tegenvalt.

Extra importheffingen

De EZ-6 is 4,9 meter lang en heeft een wielbasis van 2,9 meter. Het probleem is dat hij in Europa te maken krijgt met extra importheffingen van 20 procent bovenop de al bestaande 10 procent voor in China gebouwde EV’s.

Leverbaar met range extender

Mazda levert de EZ-6 met een 220 pk sterke elektromotor op de achteras en een actieradius van zo’n 600 kilometer. De auto is ook bestelbaar met een range extender, een 1,5-liter viercilinder, die de totale range op ongeveer 1.200 kilometer brengt.

Minimalistisch interieur

Het interieur van de EZ-6 volgt de Chinese trend en is vrij minimalistisch, met slechts een digitale cockpit en een groot infotainmentscherm. Fysieke knoppen zijn er niet. Op het stuurwiel zitten aanraaktoetsen met haptische feedback.

Binnenkort elektrische SUV

Mazda heeft nog meer voor Europa in petto. Naar verluidt introduceert de fabrikant binnen afzienbare tijd hier ook een elektrische SUV. Een model dat boven de MX-30 komt te staan en een stuk meer range biedt.