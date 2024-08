Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton verwacht nog meer spanning in Formule 1 na zomerstop

Lewis Hamilton verwacht dat de tweede helft van het Formule 1-seizoen nog meer spanning en sensatie brengt. “Voor de sport is het fantastisch om coureurs en teams te hebben die zo dicht op elkaar rijden”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes in een vooruitblik op de website van de Formule 1. “Het niveau van de huidige topcoureurs is momenteel echt super.” De Formule 1 vervolgt volgende week met de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort.

Max Verstappen en Red Bull domineerden de vorige twee seizoenen, maar dit jaar is de drievoudig wereldkampioen beduidend minder overheersend. De Nederlander won weliswaar zeven races en leidt redelijk riant in het kampioenschap, maar met name de teams van McLaren en Mercedes konden zich de laatste races meten met Red Bull. In totaal waren er zeven verschillende winnaars in de eerste veertien races.

Hamilton won zelf twee races: de Grote Prijs van Groot-Brittannië en de Grote Prijs van België. Die laatste zege kreeg hij cadeau na de diskwalificatie van zijn teamgenoot George Russell. “We hadden niet verwacht dat we in deze fase van het seizoen al zouden concurreren met Red Bull en McLaren. Zeker niet gezien de moeilijkheden die we kenden in het begin”, aldus de Brit, die nu op 105 GP-zeges staat in zijn carrière. “Het wordt absoluut een geweldige tweede helft van het seizoen als onze auto zich zo blijft ontwikkelen, maar een gooi doen naar de titel is denk ik te hoog gegrepen.”

Verstappen leidt met 277 punten. Lando Norris staat tweede met 199 punten. Charles Leclerc van Ferrari bezet de derde plek met 177 punten.

ANP